Tinta indeleble para las elecciones hicieron millonario a Filiberto Vázquez

Por David Salazar Jiménez, reportero

*Le dedicó una hora al invento que le resolvió la vida y le dio reconocimiento fuera y dentro de México.

Mérida, Yucatán; 26 de abril de 2017 (yucatanalamano.com).-En el marco del Día Mundial de la propiedad intelectual, el Maestro en Ciencias Filiberto Vázquez Dávila, investigador del IPN y creador de la tinta indeleble que se utiliza en el proceso electoral, dijo que se llevará definitivamente su fórmula que lo ha hecho millonario “a la tumba”.

Al compartir sus experiencias del cómo surgió y desarrolló tan utilizado producto en los procesos electorales actuales, además de utilizarse en los pasaportes, al frente del público asistente, en el salón del Centro de Investigación Científica de Yucatán (Cicy), el ingeniero bioquímico aclaró que realmente no es una tinta si no un pigmentador de piel.

“Es una fórmula que hace que reaccione con la piel y realmente la piel queda de ese color, siendo la única manera de quitarse sería quintando la piel. Respecto hasta cuanto tiempo podría permanecer el sello en la piel es dependiendo a la sudoración de la persona que puede ser hasta 2 días”, explicó.

Otra de las funciones que ha tenido este gran invento es para el control de aves, donde se les sella las garras, lo que puede permanecer hasta 6 años, lo que ha permitido a los expertos en el tema conocer los periodos exactos de ovación y para otras cosas que no se pueden filtrar ya que son secretas para la nación.

Además de que se utiliza para el sello de pasaportes. Cabe destacar que el producto además de México, se usa en todo Centroamérica con excepción de Costa Rica que tiene otra cultura electoral.

El investigador explicó que la idea surgió ya que la problemática en años anteriores era que la tinta que se utilizaba en las elecciones era muy vulnerable ya que su duración era muy poco tiempo en la piel, por lo que podría presentarse algún tiempo de fraude.

“Es por eso que el IFE solicitó pruebas de tintas en 1993, en la que participé junto con paisanos mexicanos, al igual de Japón e Inglaterra, ganando de manera sorprendente mi fórmula ya que fue la única que no se quitó de la piel de las personas evaluadoras”, relató.

Comentó que al año siguiente en 1994 se utilizó en las elecciones federales por primera en Iztapalapa en donde se utilizaron más de 25 toneladas de este producto.

Otros de los inventos que ha creado el científico son fármacos, tintas de seguridad y productos industriales.

Finalmente el especialista reconoció que no se ha podido patentar ya que en caso de hacerlo se tendría que dar la fórmula del producto es por eso que se mantiene como “secreto industrial”.

Dato: El pigmentador de piel funciona con el ADN de las personas lo que hacer su mejor fijación en la piel de las personas y animales.

