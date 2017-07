CHICXULUB PUERTO, Progres.— Licenciado en Administración de Empresas, egresado del Instituto Tecnológico de Conkal, y ex futbolista semiprofesional, el presbítero Miguel Ángel Pech Alonzo, cuasipárroco de Nuestra Señora de la Asunción, pasará su primera fiesta anual en este puerto, a poco más de un mes de que tomó posesión.

Antes de ser trasladado a esta comisaría, el presbítero Pech Alonzo estuvo dos años como párroco de Colonia Yucatán, Tizimín, y le tocó atender a El Cuyo, y cuando fue vicario de Panabá atendía a San Felipe, Río Lagartos y Las Coloradas.

Por eso, cuando el pasado 19 de junio tomó posesión de la cuasipparoquia, dijo que se sentía bendecido por Dios, porque seguía cerca de los puertos y sentía que tenía una misión con la gente del mar.

Desde que se hizo cargo de la cuasiparroquia, el padre Miguel Ángel se reunió con los grupos apostólicos para conocerlos y planear el trabajo del segundo semestre y uno de los puntos importantes que se tocaron fue la fiesta anual de Nuestra Señora de la Asunción, cuya festividad se inicia hoy con la bajada de la imagen a las 7:30 de la noche y después se hará una procesión.

El padre Pech Alonzo aprovechó para invitar a los habitantes de este puerto, Chicxulub Pueblo, Ixil que forman parte de la cuasiparroquia a su cargo, así como a los vecinos de Progreso, Chelem, Chuburná y temporadistas, para que con ánimo participen en la fiesta de la Asunción, asistan al novenario y en especial a la misa que se celebrará en la orilla del mar el martes 15 de agosto próximo, a las 7 de la mañana, luego de la procesión marina.

—¿Cómo ve a Chicxulub Puerto?

—Lo veo como una comunidad organizada, estructurada en grupos pastorales, todos trabajando y lo que me toca es dar seguimiento a ese trabajo realizado por el anterior cuasipárroco. En Chicxulub Puerto, con motivo de la temporada veraniega, se vive un ambiente movido, veo que todo mundo trabaja en esta comisaría.

—¿Cómo recibió Chicxulub a su cuasipárroco?

—Los habitantes me dieron una buena bienvenida, son gente amable, con disponibilidad para trabajar. Me he reunido con los grupos pastorales, entre ellos la Pastoral del Mar, y me sorprendió que una de las integrantes sea la “Piolina” (la comisaria municipal, María Elena Figueroa León), quien es una persona muy entusiasta y colaboradora.

—¿Cuáles son los planes?

—Como lo dije el día que tomé posesión de la cuasiparroquia, llegué a Chicxulub Puerto para trabajar, a servir a la comunidad y buscar su bienestar, que los habitantes vivan la experiencia de Dios en sus casas. Me toca organizar con los grupos apostólicos y gremios la fiesta de la virgen de la Asunción, después organizaremos la de la Caridad del Cobre.

—¿Cuál es su formación académica?

—Estudie la carrera de LAE en el Tecnológico de Conkal, al egresar no ejercí mi carrera, sino que de inmediato ingrese al Seminario, en 1998. Cuando estudié en el Tec tuve la oportunidad de pensar muy bien en la vida sacerdotal como una opción de vida, descubrí el proyecto de Dios que tenía preparado para mí. En el Tecnológico mis compañeros que ya sabían que ingresaría al Seminario me animaron a seguir, otros me decían que lo pensara bien, pero ya estaba decidido y mis papás, Carlos Pech Gómez y Adelina Alonzo Moreno, me apoyaron y respetaron mi decisión.

—¿Qué le motivó a ser sacerdote?

—El testimonio de vida sacerdotal del finado padre Regino Sánchez, observé que era una persona coherente en su vida y ministerio sacerdotal, entregado a Dios y a su comunidad, fue párroco de Motul, de donde soy originario, y fui su monaguillo.

—¿Fue futbolista?

—Es mi deporte favorito, lo comencé a jugar en el Cbtis de Motul. Mi primer entrenador fue Gaspar López Poveda. Jugué en Primera Fuerza con el Club Deportivo Motul y con los Lobos del Tec de Mérida cuando comencé a estudiar ahí Ingeniería Civil. También jugué con los Toros y Selección de Conkal.—

Fuente Diario de Yucatán