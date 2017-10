“Tortura” en Motul

Acusan a agentes de la SSP y del Ministerio Público

MOTUL.— Francisco Martín Cruz, vecino de esta ciudad, denunció públicamente que sufrió abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad y tortura a manos de agentes de la SSP y de policías ministeriales que pretendían obligarlo a confesar robos que no cometió y, al final, lo liberaron.

En rueda de prensa, Martín Cruz relató ayer lunes que el sábado 7 a las 1:45 p.m. entraron a su domicilio intempestivamente y a la fuerza cuatro agentes de la SSP fuertemente armados para detenerlo acusándolo de ser “el bueno” en el robo de automóviles y motocicletas.

“Uno de los oficiales me tomó del cabello y la ropa para obligarme a decir dónde está el botín; al no obtener respuesta, me sacó a rastras de la casa y me metió a una patrulla, ante la vista de mis vecinos que salen por el escándalo y mis gritos.

“Ya en la patrulla, me llevaron a la cuchilla del cementerio, frente al parque rotario, en la calle 34 con 37, donde me esperaba un convoy de agentes ministeriales, quienes me trasladaron a un edificio para torturarme, incluso varios de ellos se encontraban encapuchados.

“Uno los oficiales me torturó con toque eléctricos en diversas partes del cuerpo; en la cara me colocaron una bolsa para asfixiarme, y me dieron golpes en la cabeza para que dijera lo que ellos querían escuchar.

“Me mantuvieron con solo agua potable en un cuarto que no cuenta con sanitario, ni alimentos me dieron, al grado de que se me bajó la presión por el hambre.

“Durante la tortura me dijeron que la detención se debe a tres denuncias anónimas, pero la hicieron sin orden de un juez.

Detención anterior

“Con la tortura pretendieron hacerme decir dónde están los vehículos robados, porque tienen un expediente por una detención que me hicieron por el robo de una motocicleta, que tampoco fue comprobado.

“Luego de la tortura, los oficiales de la SSP y ministeriales me amenazaron con que si digo algo o denuncio ante derechos humanos, se vengarán, que me va a ir peor porque van a fabricarme algún delito para remitirme en la cárcel.

“Ya en la noche, las personas que me detuvieron y torturaron me mandaron a la cárcel municipal alegando que le falté el respeto a un oficial de la SSP y que tenía un cigarro de mariguana. Salí el domingo a las 8 p.m.

“En la cárcel municipal, los policías también me trataron mal, no me trajeron agua ni un refresco ni algo para comer, al parecer era la orden que tenía.

“Hago pública está injusticia para que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto, de tomas formas interpondré una denuncia ante Derechos Humanos por privación ilegal de la libertad y tortura”.—

Fuente: Diario de Yucatán