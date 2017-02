Tras severo accidente, reconstruyen en el ISSSTE rostro a niña de 6 años

Un accidente automovilístico en carretera ocasionó la desfiguración de lado izquierdo de la cara de la menor.

Cirujanos plásticas del Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos” del ISSSTE, presentaron resultados del avanzado tratamiento de microcirugía mediante el cual reconstruyeron el rostro a la niña Meredith Allison, que ahora tiene 7 años de edad, tras lesiones posteriores a accidente automovilístico en carretera, que le ocasionaron desfiguración de lado izquierdo de su cara.

Sobre el Caso Médico de la niña Meredith, la jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva, Dra. Elizabeth Rodríguez Rojas, miembro de las Sociedades Mexicana, Latinoamericana, Iberoamericana y Americana de esta especialidad, expuso que Meredith se encuentra 100% rehabilitada funcional y socialmente, y en lo estético los resultados son muy alentadores y continuarán en mejora progresiva.

La especialista destacó que el procedimiento de alta especialidad tuvo un costo de cinco millones de pesos por tratarse de una institución de salud pública, añadió que Meredith estuvo hospitalizada 23 días, de los cuales 14 estuvo en terapia intensiva pediátrica.

La niña Meredith expresó: “me siento feliz y cuando sea grande quiero ser maestra”, mientras que su madre la Dra. Miriam Lizbeth Cruz García, quien trabaja en el servicio de urgencias del Hospital General “José María Morelos y Pavón”, resaltó que su hija ya tiene más de 90% de recuperación.

La niña ingresó el 19 de diciembre de 2015 por el servicio de urgencias pediátricas con lesiones secundarias a accidente por volcadura de auto en carretera, en el que viajaba con su familia. Su diagnóstico fue trauma cráneo-facial, fractura expuesta hundida frontoparietal izquierda, pérdida de tejidos blandos de la hemicara izquierda, probable pérdida ojo izquierdo y laceración corneal, además de alto riesgo de neuroinfección.

De acuerdo a la cirujana la niña fue sometida a cuatro procedimientos quirúrgicos, el primero en neurocirugía para lavado quirúrgico y manejo de fractura cráneo facial multifragmentaria; el 24 de diciembre de 2015 se le hizo el tratamiento de alta especialidad más importante: la microcirugía reconstructiva; una vez recuperada de esta, el 4 de abril de 2016 se le sometió a adelgazamiento del colgajo implantado; el 22 de agosto tuvo lugar otro adelgazamiento y la reconstrucción de contorno de rostro y de los párpados.

La especialista explicó que la microcirugía consistió (previos estudios de tomografía) en tomar un colgajo de piel, músculo y arterias del muslo derecho de la menor, que medía 15 centímetros de largo por 12 de ancho y trasplantarlo a su rostro para cubrir la región dañada completa con piel sana.

“Estas cirugías son complejas porque el procedimiento precisa la unión de arterias y venas. Para hacerla utilizamos suturas microquirúrgicas más delgadas que un cabello, material que fue adquirido de inmediato por la dirección del hospital. Es la primera que se realiza casi de manera inmediata”, relató la Jefa de Cirugía Plástica.

La microcirugía duró alrededor de tres horas y media, en ella participaron dos micro-cirujanos, cinco médicos residentes, anestesiólogo y enfermera, encabezados por la doctora Elizabeth Rodríguez, quienes trabajaron en grupos simultáneos con ayuda de un microscopio quirúrgico.

A más de un año un mes del accidente, la madre de Méredith, Dra. Miriam Lizbeth, expuso en su testimonio que tras las tres cirugías: “mi hija está entera, no le falta nada, su capacidad intelectual no se vio alterada, la apariencia de su rostro ha mejorado muchísimo, ella se desenvuelve muy bien en la escuela y en todas partes, no siente pena por nada, nunca perdió su coquetería y se mira al espejo y sonríe.”

Fuente: Noticias Mvs