Trump, el “rey de Twitter”, desconoce que ya hay 280 caracteres

Twitter aumentó a 280 caracteres el pasado 7 de noviembre, sin embargo el mandatario parece preferir la división de mensajes en distintos tuits.

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump sigue twiteando con 140 caracteres a una semana de que Twitter los aumentara a 280.

En la mañana del pasado miércoles, los seguidores de Trump lo notaron cuando el presidente dividió un mensaje en la plataforma con cinco puntos suspensivos:

“El fallido The New York Times odia el hecho de que he desarrollado una gran relación con líderes mundiales como Xi Jinping, presidente de China…..”

Cuatro minutos más tarde, completó su mensaje:

“…Deberían darse cuenta de que estas relaciones son algo bueno , no malo. Estados Unidos está siendo respetado nuevamente. ¡Miren el comercio!”

Twitter aumentó, el pasado 7 de noviembre, el número de caracteres para facilitar a sus usuarios plasmar sus ideas en un tuit en menor tiempo.

Fuente: Radio Formula