Trump niega conexión con Rusia y tilda al asunto de “sinsentido”

El presidente de los Estados Unidos dijo que el asunto es un “intento de ocultar los numerosos errores cometidos por la campaña perdedora de Hillary Clinton”.

WASHINGTON.- Donald Trump rechazó este miércoles como un “sinsentido” cualquier conexión con Rusia, luego de la renuncia de su consejero de seguridad nacional tras revelarse que mintió sobre sus conversaciones con Moscú y se renovaran interrogantes sobre la interferencia rusa en la política de Estados Unidos.

Este asunto “de la conexión con Rusia es un sinsentido, es solo un intento de ocultar los numerosos errores cometidos por la campaña perdedora de Hillary Clinton”, dijo Trump en Twitter.

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos concluyeron que Rusia intervino en el proceso electoral, al menos en parte, con el fin de colaborar en una victoria del magnate republicano en los comicios del 8 de noviembre.

“Los falsos medios de comunicación se están volviendo locos con sus teorías de conspiración y odio ciego”, escribió muy temprano en Twitter.

También dijo que la información que publicaron The New York Times y The Washington Post fue entregada ilegalmente por la inteligencia de los Estados Unidos.

También se refirió a península de Crimea, anexionada a Rusia durante la administración de Barack Obama a lo que dijo “¿Obama fue muy blando con Rusia?

Fuente: El Financiero