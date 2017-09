Trump reitera que desmantelará el Obamacare

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que más adelante tendrá los apoyos necesarios para derogar “Obamacare”, la reforma sanitaria del exmandatario Barack Obama, después de que se descartó una votación esta semana en el Senado sobre el último plan republicano al respecto por falta de respaldo.

“Tendremos los votos”, pero “no para el viernes”, pronosticó Trump en su cuenta de Twitter. El liderazgo republicano en el Senado quería votar la nueva propuesta de derogación de “Obamacare”, promovida por los senadores Bill Cassidy y Lindsay Graham, esta semana con la fecha del 30 de septiembre en mente, pues ese día es el límite para aprovechar una excepción legislativa que hubiera permitido aprobarla por mayoría simple.

A partir de octubre, los republicanos necesitarán al menos 60 votos de los 100 del Senado para avanzar con el procedimiento de derogar “Obamacare”, lejos de la actual mayoría conservadora en esa cámara, que es de 52 escaños.

En otro de sus tuits de hoy, Trump insistió, como ha hecho otras veces, en la necesidad de “deshacerse” de ese requisito de un mínimo de 60 votos. Tras la negativa de tres senadores republicanos (John McCain, Rand Paul y Susan Collins) a respaldar la propuesta de Cassidy y Graham, el líder de la mayoría conservadora del Senado, Mitch McConnell, descartó el martes convocar una votación esta semana al anticipar un fracaso por falta de apoyos.

El Gobierno ha presionado de forma incesante al Congreso para que llegue a un acuerdo con el que poner fin a la ley de salud de Obama, pero hasta ahora se ha topado con una fuerte división interna entre los republicanos. La derogación y sustitución de “Obamacare” fue una de las principales promesas de campaña de Trump.

Fuente: Noticieros Televisa