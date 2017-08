Un accidente cambia invariablemente su vida

Se queda sin esposo y con un hijo que no podrá volverá a caminar

Por Alejandra Parra Mejía, reportera

Mérida, Yucatán; 3 de Agosto de 2017 (yucatanalamano.com).- A consecuencia de un accidente de tránsito en 2011, la señora Felipa Pech Chan perdió a su esposo y su hijo queda con una discapacidad motriz, lo que cambió su vida drásticamente.

Pech Chan, vecina de la colonia Emiliano Zapata Oriente, relató lo complicada que ha sido su situación después del accidente.

Felipa Pech Chan se dedica a penar, y con ello obtiene un poco de dinero para mantener y alimentar a su familia, conforma por su hermano, y dos hijos, de los cuales Gustavo Alejandro May Pech es quien tiene discapacidad motriz.

La señora recibió una silla de ruedas por parte del ayuntamiento de Mérida, misma que había intentado comprar anteriormente, pero sus limitados recursos no lo permitían.

“Yo ando pepenando, ahora voy a poder ir confiadamente, de antes me iba y estaba yo pensando que se podía arrastrarse en el piso, que se podía caer, ahora me voy a ir más segura”, relató la señora.

La entrevistada agregó, que durante estos seis años después del accidente, “tuve que cargar al joven Alejandro para poder trasladarlo de un lugar a otro”.

“Me va a ser de mucha utilidad, ya no voy a tener que alzar, ya no me voy a lastimar la rodilla por cargarlo, me va a beneficiar mucho”, reiteró.

“Lo más difícil de tener un hijo con discapacidad es manejarlo, andar con él, llevarlo a la escuela, pero gracias a Dios hemos salido adelante, él es mi mayor regalo”, dijo la entrevistada.

El accidente que dejó sin vida a su esposo y discapacitado a su hijo fue cuando regresaban a Mérida después de haber ido a la fiesta de Ixil, y por culpa de un conductor en estado de ebriedad que los impactó, la historia de su vida cambió radicalmente.