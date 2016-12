Uva y manzana mantendrán sus precios

Hasta llegar el Año Nuevo

TIZIMIN, Yucatán.- La uva y la manzana mantendrán su precio al llegar el Año Nuevo, estiman los fruteros de la ciudad.

Esperan que sus ventas mejoren, ya que las de Navidad fueron muy bajas.

La uva globo se oferta entre los 50 y los 65 pesos por kilogramo, en tanto que la manzana golden y la starking se puede adquirir desde los 20 a los 40 pesos, según el establecimiento o centro comercial donde se adquiera.

El Sr. Víctor Gómez, propietario de “Frutilandia”, externó que muchos comerciantes se surtieron antes de la Navidad, pensando que iban a tener gran demanda estos productos, sin embargo, ahora tendrán que vender su excedente al mismo precio, para no quedarse con la merma. Mencionó que no realizó grandes compras al deducir que si no hubo mucha venta de flores para los festejos guadalupanos, tampoco obtendría ventas significativas en la Navidad, por lo que aún espera que lo surtan de manzanas y uvas.

Gregorio Sandoval, propietario de la frutería “La Tizimileña”, reveló que espera una posible baja en el precio de estas frutas, ya que se augura una gran demanda de los consumidores, por las tradiciones de las 12 uvas y 12 deseos.

Mientras son uvas o son manzanas, la gente ya empieza a surtirse, temiendo que estas frutas eleven su costo como cada año, prefiriendo mantenerlas congeladas en casa y no tener que comprarlas a mayor precio el mero día del festejo.

Fuente: PorEsto