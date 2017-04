Destacan capacidad de gestión y vocación de servicio como diputado federal.

El trabajo de Francisco Torres Rivas como diputado del IV distrito federal ha sido una gestión cercana y de resultados para la ciudadanía, coincidieron vecinos de la colonia Centro luego de la visita que realizó a dicha zona de Mérida.

Un aprovechamiento óptimo del terreno de La Plancha, así como su limpieza y una mejor iluminación, fueron las peticiones más reiteradas al legislador federal tras saludar a los colonos en las puertas de sus domicilios.

Torres Rivas señaló a los residentes de la demarcación capitalina que actualmente se están llevando cabo las gestiones correspondientes para que el nuevo Centro de Operaciones Ferroviarias, que se ubicará en la comisaría de Poxilá en Umán, pueda contribuir de manera favorable a que el citado espacio tenga una mejor imagen para el sano esparcimiento de las familias de los alrededores.

La comunidad de la zona céntrica merece una calidad de vida digna, donde tengan a su alcance lugares para convivir en armonía y que propicien el fortalecimiento del tejido social, aseveró el representante de Yucatán en el Congreso de la Unión luego de ser recibido por Felipe Haas Cocom en su hogar.

Hemos confiado siempre en ti y jamás nos has fallado “Panchito”. Has cumplido con tu palabra de regresar desde que eras diputado local y sigues atento a nuestras inquietudes, eso habla de una persona que tiene los pies en la tierra y no se olvida de la gente, expresó el vecino en compañía de su familia.

Asimismo, Lucía Borreguín Perera recordó la orientación que les ha brindado con temas relacionados con la vivienda, donde mediante su labor como integrante de dicha Comisión en la Sexagésima Tercera Legislatura en San Lázaro, ha gestionado recursos para diversos programas que respalden a los yucatecos que más lo necesitan.

Por espacio de dos horas, el diputado recorrió diversas tramos del Centro, donde escuchó las demandas de los colonos, quienes se pronunciaron inexistentes para los servicios públicos municipales, ya que las luminarias no cuentan con la intensidad suficiente para sentirse seguros, así como el deterioro en el estado de sus calles y banquetas, detalles que dificultan el desplazamiento de los adultos mayores.

