Va contra la violencia en nueva temporada de Grey’s Anatomy

De acuerdo con cifras de la fundación estadunidense Joyful Heart, la cual apoya a víctimas de abuso sexual, violencia doméstica y abuso infantil, tres mujeres son asesinadas cada día por su pareja. El 55% de los homicidios de mujeres en Estados Unidos son a causa de la violencia doméstica. Ésta se define como un patrón intencional de tácticas físicas, emocionales, económicas y de otro tipo para infundir miedo y coaccionar a los compañeros íntimos para que actúen en contra de su propia voluntad o mejores intereses.

La doctora Jo Wilson sobrevivió a los constantes ataques de su exmarido; sin embargo, está por comenzar un nuevo ciclo de violencia cuando él regrese a su vida en los nuevos episodios de Anatomía según Grey (Grey’s Anatomy). El personaje es interpretado por la actriz británica Camilla Luddington, quien comenzó a trabajar en la ficción de Shonda Rhimes desde 2012.

Creo que Jo necesita tener un cierre en algún punto y moverse de ahí porque tiene demasiado daño emocional. Necesita alejarse de su pasado, porque ahora mismo vive temerosa. Debe liberarse de todo eso, y para mí será muy emocionante interpretar ese momento.

El tema de Jo y la violencia doméstica es un punto muy fuerte e importante para la historia. Es algo que Shonda (Rhimes) y yo discutimos semanas antes de grabar. Nos parece que es importante adentrarnos más en esta problemática. Queremos hacerle justicia (a las víctimas de violencia doméstica). Me siento honrada de interpretarlo porque es algo que sigue sucediendo. Y esto nos permitirá conocer más sobre Jo y su pasado”, dijo la actriz en conferencia de prensa, previo al estreno de la que será la temporada 14 de esta serie producida por ABC Studios.

Siguiendo con las estadísticas, 93% de ese 55% de homicidios femeninos, el atacante fue una antigua pareja.

Algo muy interesante para mí es que recibo muchos comentarios en Twitter sobre esto. Y el hecho de que Jo sea un personaje tan fuerte ha sorprendido a mucha gente, porque no esperaban que hubiera formado parte de una relación en la que el abuso era una constante. Pero lo que he aprendido con base en esas discusiones es que una mujer fuerte puede verse inmersa en esa clase de relaciones. Es tan fuerte el estigma, que te hace pensar que eres débil porque estás ahí y eso no es verdad”, indicó.

Una de cada cuatro mujeres ha sufrido violencia a manos de su pareja y 57% de las mujeres sobrevivientes de la violencia doméstica, sufren síndrome de estrés postraumático.

En la historia, Matthew Morrison (exprotagonista de Glee) será el encargado de interpretar al Dr. Paul Stadler, el esposo abusivo a quien Jo espera dejar atrás.

El comportamiento de los abusadores puede ser sutil; utilizan una variedad de formas para obtener el control, incluido insultar a sus parejas, controlar su contacto con familiares y amigos, o limitar la forma en que sus cónyuges / parejas pueden gastar dinero. El abuso puede empeorar y volverse más frecuente con lesiones físicas consistentes, como golpes o bofetadas, agresiones sexuales, o amenazas a la seguridad de las víctimas.

Espero que logremos revelar en la historia que alguien como Jo puede terminar en una relación cómo ésta y también un espectro de daño emocional muy grande que va unido a este tipo de situaciones. Pero también mostrar qué sucede una vez que ella o cualquier otra víctima está fuera de esto y cómo ahora ella lucha contra distintos detonantes que puedan afectar futuras relaciones. Pero claro que mujeres fuertes pueden terminar en situaciones como ésta”, expresó.

Pero éste no es el único tema de importancia social que la serie abordará este año. Tal como lo ha hecho en temporadas anteriores, esta producción que estrena episodios a partir del lunes 13 de noviembre a las 20:00 horas por Sony, ha hablado de temas importantes como el aborto, relaciones interraciales, enfermedades mentales, tiroteos y control de armas, entre otros temas.

Hablaremos de inmigración y refugiados. El año pasado dedicamos un episodio a las enfermedades mentales, tuvimos a una mujer con esquizofrenia. Ese tema es muy importante hoy en día. Intentamos contar estas historias que son problemas reales que enfrentamos, como uno sobre el control de armas con dos niños y uno resultó herido.

Creo que así es como nos mantenemos relevantes, y creo que así es como nos mantenemos en el mundo de hoy”, señaló Giacomo Gianniotti, otro de los protagonistas de la historia, quien interpreta al doctor Andrew DeLuca.

Estreno: Lunes 13 de noviembre.

En Guadalajara, la diputada Rocío Corona Nakamura presentó una iniciativa con la cual pretende reformar y adicionar diversos artículos del Código Penal del Estado de Jalisco para sancionar con de tres a ocho años de prisión a quien genere violencia familiar y una multa mínima de 15 mil 98 pesos.

Además, el agresor perderá el derecho sobre los menores afectados y no podrá cuidar, ni visitar a sus hijos de manera permanente; además establece que se incremente la pena de tres a nueve años de prisión a quien ejerza el maltrato infantil (actualmente es castigado con una pena que va desde seis meses hasta cinco años).

Según datos de 2015, la Ciudad de México ocupa el cuarto lugar nacional en violencia familiar, con 52.3% de todos los casos, sólo superado por el Estado de México, con 57.6%; Nayarit, 54.5%, y Sonora, con 55%.

