Vecinos de Komchén lamentan feminicidio

La señora Feliciana Ancona Cauich era una persona sociable y muy participativa / Ayer fue velada / Piden mayor vigilancia en la comisaría / Hoy serán imputados el asesino y el marido de la extinta

Vecinos de Komchén lamentan la tragedia ocurrida en la comisaría y piden más vigilancia policíaca y programas de integración familiar.

Sorprendidos, los pobladores lamentan el homicidio de su vecina Feliciana Ancona Cauich, quien habitaba en la calle 33 número 108-C por 36 y 38; los vecinos la recuerdan como una persona muy sociable y participativa en la comunidad.

En la edición anterior se dio a conocer que el domingo pasado, poco antes del mediodía, doña Feliciana Ancona Cauich, de 36 años de edad, se encontraba discutiendo con una persona del sexo masculino, al parecer su ex pareja Valentín León Jiménez, quien en un ataque de ira y celos le disparó con un arma de fuego a corta distancia, para luego darse a la fuga corriendo.

El marido de la mujer, Jorge Herrera Lira, originario de Veracruz, escuchó los disparos del arma de fuego, salió corriendo de su casa en búsqueda de su amada, a quien encontró tirada en el pavimento, mientras el homicida se daba a la fuga, por lo que abordó su camioneta Chevrolet Venture, fue tras Valentín León y lo atropelló sobre la calle 33 por 34 y 36.

María Cocom, vecina de la fallecida, manifestó que Valentín León la fastidiaba mucho, pues quería que regresase con él, pero la difunta se negaba diciéndole que era feliz con nueva pareja.

-Nunca creí que ese hombre (refiriéndose a Valentín León) haya estado tan loco para matarla, según él la quería mucho y deseaba volver a vivir con ella, ese hombre le gustaba tomar mucho las cervezas-, dijo la vecina.

Guadalupe Solís mencionó que conocía a la víctima, “era una mujer muy colaboradora con la comunidad, es una pérdida lamentable para Komchén, aquí en la comisaría no hay ningún lugar de apoyo a la mujer, no hay modulos de denuncia como las hay en el Sur, la comisaría está abandonada, pasa muy pocas veces la policía y el Alcalde Mauricio Vila nos prometió centros de capacitación y espacios dignos para los niños y aún no hay nada”.

José Uicab, vecino de la extinta, dijo que “ya nos avisó la familia de doña Feliciana que hoy Lunes (por ayer) la van a velar en su casa, nosotros los vecinos estamos juntando veladoras para el velorio, era una persona muy apreciada”.

Desde la mañana de ayer se observó que en el predio donde vivía Feliciana se encontraban varios vecinos y familiares que se daban cita para el último adiós de la señora y darle cristiana sepultura.

Doña Feliciana Ancona Cauich falleció por una anemia aguda poshemorrágica, debido a una perforación de corazón e hígado, originado por un proyectil de arma de fuego.

Hoy se harán las audiencias de ambos sujetos; la ex pareja Valentín León Jiménez será imputado por presunto feminicidio y Jorge Herrera Lira por el delito de lesiones que tardan más de 15 días en sanar.

