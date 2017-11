Veracruz paga 18 millones de pesos diarios por deuda que dejó Duarte

XALAPA, Ver. (apro).- El gobierno de Veracruz paga 18 millones de pesos diarios por la deuda pública y a consecuencia del desfalco financiero que dejó Javier Duarte de Ochoa y sus colaboradores, dio a conocer el actual mandatario estatal Miguel Ángel Yunes Linares.

En el anuncio de la reestructuración de la deuda pública de 46 mil millones de pesos, el gobernador aseguró que desde el primer trimestre “se viene trabajando la restructuración de los pasivos del Estado, para lograr disminuir la tasa de interés interbancaria en dos puntos porcentuales, al pasar de 10.738 por ciento a 8.458 anualmente”.

Según Yunes Linares, con la restructura, su gobierno logrará ahorrar el próximo año dos mil millones de pesos, cifra que representa tres veces el presupuesto del Congreso del Estado y la mitad de la partida presupuestal que tiene la Secretaría de Seguridad Pública local. “Con la reestructuración, en lugar de pagar seis mil 600 millones de pesos de deuda al año, se pagarán cuatro mil 600 millones”.

También explicó que 13 entidades bancarias ofrecieron el refinanciamiento hasta por 60 mil millones de pesos. La reestructuración de deuda pública tendrá que quedar subsanada, expuso, durante los próximos 23 años, equivalente a casi cuatro sexenios.

“Al terminar mi administración no dejaré las arcas vacías a quien me suceda en el cargo”, mencionó Yunes en alusión al sexenio de Javier Duarte. “Me comprometo que al entregar el gobierno el 30 de noviembre del próximo año no habrá déficit financiero en el presupuesto del estado”, dijo.

El mandatario también criticó al gobierno anterior por contratar los pasivos del estado a tasas altas. Con esas acciones, servidores públicos “se llenaron de dinero los bolsillos”, denunció.

Aseguró que, a diferencia de otras épocas, habrá un pago puntual de nómina, aguinaldos y pensiones a los trabajadores de estado.

En el Palacio de Gobierno y en los círculos del PAN y del PRD, partidos que llevaron a Yunes Linares hacia la gubernatura, figuras políticas del estado afirman que el actual alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez –hijo del actual gobernador– será el candidato de la coalición para las elecciones a gobernador de 2018.

Fuente: Proceso