Vocalista de Iron Maiden publicará autobiografía

CIUDAD DE MÉXICO.

“What Does This Button Do? – Bruce Dickinson’s memoirs”, es el título del libro biográfico de Bruce Dickinson, vocalista de la legendaria banda británica de metal Iron Maiden.

El texto será publicado el próximo 19 de octubre y contará con traducción a distintos idiomas.

En este Bruce Dickinson comparte recuerdos de su infancia, de su vida escolar, y su gran trayectoria con Iron Maiden, así como de su carrera como solista.

El libro fue escrito a mano, llenando siete cuadernos A4, en los que ha trabajo meticulosamente durante Iron Maiden descansa de la gira The Book Of Souls World Tour.

No te pierdas la oportunidad de leer sobre una de las personas más famosas y de mayor trayectoria en la historia del metal y pre-ordena tu libro aquí.

Fuente Excelsior