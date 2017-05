Willem Dafoe dará vida a Vincent Van Gogh en filme

La película ‘At eternity’s gate’, que será filmada en Francia, se basará en un guión de Julian Schnanel y Jean-Claude Carriere y producida por Jon Kilik

El actor estadunidense Willem Dafoe interpretará al pintor Vincent Van Gogh en el filme At eternity’s gate, de Julian Schnabel, el cual relatará los años que vivió en Francia.

Esta producción se basará en un guión de Schnanel y Jean-Claude Carriere, y de acuerdo con el portal Variety, la historia se centra en los años que Van Gogh pasó en Arles y Auvers-sur-Oise. Jon Kilik producirá la película que será filmada en Francia.

Esta es una película sobre pintura y un pintor, y su relación con el infinito. Es contado por un pintor. Contiene lo que sentía, eran momentos esenciales en su vida, esta no es la historia oficial, es mi versión. Sólo espero que pueda más a él “, dijo Schnabel al portal.

Kilik expresó: “Después de más de 20 años trabajando juntos, estoy emocionado de continuar mi colaboración con Julian. Este va a ser especial.

‘At eternity’s gate’ es una película sobre creatividad y los sacrificios que Vincent hizo para producir las espectaculares obras maestras que son inmediatamente reconocibles en todo el mundo”, agregó en un comunicado de prensa.

Schnabel dirigió “Antes de que anochezca”, protagonizada por Javier Bardem y que le valió una nominación al Oscar; también es responsable de The Diving Bell and the Butterfly, con la cual ganó un Globo de Oro.

Fuente: Excelsior