“Ya lo reporté miles de veces y de nada ha servido”, dice un vendedor

Calle inundada en Hunucmá les causa molestias

HUNUCMÁ.— “Ya lo reporté miles de veces y de nada ha servido pues hasta hoy (por ayer miércoles) sigue inundada esta parte (de la calle 26-A entre 25 y 27, que conduce al mercado municipal)”, señaló molesto José Lorenzo Ek Uicab, quien junto con su esposa atienden un puesto de frutas y verduras.

La inundación se registra precisamente en la parte de la citada arteria donde los esposos instalan su mesa todos los días para ofrecer los productos agrícolas.

“Ya le reporté el problema al propio alcalde José Alberto Padrón Romero y aunque me dice que tomará cartas en el asunto, no dice cuándo”, agregó.

“Ya intenté reportar el problema al regidor de Servicios Públicos Municipales, Germán Quintal Medina, pero las dos veces que he acudido al Palacio Municipal no lo he visto”, señaló Ek Uicab.

“Ya le dije a Padrón (por el alcalde) por qué le paga a personas que no cumplen con su trabajo”.

El entrevistado comentó que hace unas tres semanas colocaron una marca cerca del punto donde se instala, presuntamente porque ahí se construirá un pozo pluvial, pero dijo que no lo creerá hasta que no vea la obra.

Pide solución

Ya más tranquilo Ek Uicab agregó que lo único que pide es que se resuelva el problema de la inundación que se registra en ese tramo de la calle 26-A y que afecta sus labores. “Aquí hay un pozo pluvial, pero al parecer ya se obstruyó, pues ya no absorbe el agua”, puntualizó.—

Fuente: Diario de Yucatán