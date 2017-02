Yucatán, presente en la campaña “Hecho en México”

Apostarle a las ideas y a su exitosa ejecución es el compromiso de los mexicanos para impulsar una nueva era en el desarrollo del país, como parte de la estrategia llamada “Hecho en México”, mediante la cual se pretende dar un valor agregado a lo que se manufactura en el país, externó el empresario yucateco, Farique José Cetina Carrillo.

En el marco de la presentación de la campaña “Hecho en México”, ante empresarios mexicanos y que encabezó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el director general de la empresa National Soft de México S.R.L. de C. V. y socio consultor de National Soft Consultig S.C.P. hizo un llamado a unirse por el distintivo que se presentó para mejorar la economía del país.

“Yucatán es motivo de orgullo a nivel nacional con la apuesta de renovación de la manera de emprender negocios a nivel nacional e internacional e insisto hablar de Yucatán es hablar de la mejor ciudad para vivir, pero también de una tierra donde hay una importante generación de emprendedores”, sostuvo.

Lo mejor de Yucatán y de México no está en el subsuelo, precisó, se encuentra caminando en su territorio, creando productos y servicios de calidad y con un valor agregado.

Es por eso, añadió Cetina Carrillo, que celebro estar en este panel de empresarios con el presidente de México para valorar más las ideas que la fuerza bruta, de apostarle a esas novedosas ideas y llevarlas con éxito a una perfecta ejecución.

Con una historia a sus hombros de un inicio como empresario con 30 mil pesos y una computadora, y que ahora se traduce como el autor de un software que rige a miles de restaurantes en todo el país, en una historia de éxito empresarial, destacó que ahora la economía de México se sustenta en las industrias tradicionales y no tradicionales, que ahora es necesario buscar el reconocimiento global que le abre paso a México en el mundo.

“México entra en un nuevo ciclo y parte trascendental es cómo generamos empresas y cómo van cambiando, para lo que necesitamos la unidad de todos los mexicanos para dar un nuevo impulso a lo Hecho en México”, reiteró el empresario yucateco.

“Es momento de crear el México que soñamos, decir con orgullo yo soy Hecho en México”, es el lema del video y campaña presentado en el centro del país encabezado por empresarios y el presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Fuente. Rosa María Marban