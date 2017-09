Yucatecos hacen su vida normal tras susto por el sismo

Protección Civil activó protocolos de seguridad y reporta saldo blanco en toda la entidad.

Mérida, Yucatán, 8 de septiembre de 2017.- Después de una exhaustiva revisión por todas las regiones del territorio, la Unidad Estatal de Protección Civil (Procivy) informó que no se registró daños a inmuebles ni personas lesionadas y tampoco pérdidas humanas a causa de los efectos del sismo de 8.2 grados en la escala de Richter ocurrido en la víspera en la costa de Chiapas, por lo que las actividades en Yucatán se desarrollan con total normalidad.

El titular de la dependencia, Aarón Palomo Euán, indicó que el fenómeno telúrico fue perceptible en el estado en tres grados, incluso en algunas partes fue de dos. Aunque la intensidad fue menor, continuó, se aplicaron los protocolos correspondientes de manera coordinada con las Direcciones Municipales de Protección Civil, para descartar afectaciones de cualquier tipo.

Procivy activó verificaciones y el protocolo de seguridad en las diferentes demarcaciones desde la media noche de ayer, para brindar auxilio a la población en caso de ser necesario. Este terremoto se resintió en Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero y Ciudad de México, así como en Guatemala, añadió.

Dentro de sus labores, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado acudieron al llamado de auxilio de ciudadanos en diversos puntos de esta ciudad, sin que se reportaran daños a su patrimonio o persona.

En entrevista, el funcionario comentó que, como parte de la seguridad interna, apegada a una cultura de protección civil, en la capital yucateca fueron evacuados de manera precautoria una torre de departamentos y un hotel; no obstante, todo ocurrió en completa calma y de manera ordenada.

Palomo Euán señaló que es poco común que se registre un temblor en el territorio, sin embargo, se ha establecido comunicación permanente con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), para actuar de manera coordinada ante cualquier eventualidad.

“Pedimos a la población guardar la calma, estar pendiente de los comunicados de las autoridades y no difundir información no confirmada. Por el momento, no hay alerta de tsunami para nuestras costas y ésta solo es para el litoral del Océano Pacífico, en específico Oaxaca y Chiapas”, dijo.

El funcionario precisó que las actividades en la entidad se desarrollan con normalidad, pues no se suspendieron las clases ni las labores en los centros de trabajo y las oficinas públicas, así como en los hospitales, que atienden a la comunidad de manera cotidiana. Tampoco fue necesario interrumpir los servicios de electricidad o agua potable.

Cabe recordar que cerca de la media noche de este jueves, un sismo de 8.2 grados en la escala de Richter con epicentro en Pijijiapan, Chiapas, estremeció a esa entidad y sus efectos se sintieron en gran parte del país, donde se registraron afectaciones en inmuebles y en algunos lugares, incluso pérdidas humanas.