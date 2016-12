Eruviel, el show

Yuriria Sierra

Para darse abasto, vecinos del municipio de Cuautitlán Izcalli se pusieron las pilas y comenzaron a recolectar medicamentos y el material médico que urge en el Hospital Vicente Villada. Solicitan Isodine, jabón quirúrgico, guantes y jeringas, artículos de primera necesidad cuando se habla de servicios de salud. Y mientras esa colecta se anunciaba en redes sociales, el gobernador Eruviel Ávila transmitía en vivo a través de su cuenta de Facebook: “Estamos en instalaciones de primer mundo…”, decía una y otra vez. “Es importante que vean el equipo tan profesional que se tiene, la infraestructura médica que tenemos…”, afirmó el gobernador seguro de que en su estado todo marcha de maravilla. Y mientras realizaba ese video, preguntaba y preguntaba para qué servía cada instrumento que se le cruzaba por su camino. Qué suerte de los heridos que los llevaron a hospitales del Estado de México, le faltó decir.

Y es que el gobernador es generoso, hace unos días trascendió que agasajó a la prensa que sigue sus actividades, en esa fiesta rifó dos autos y a cada invitado le tocó unas bocinas de souvenir. Santaclós llegó antes. Lo mismo ocurrió con Rubí, la quinceañera más famosa de México, porque a ella también le tocó regalo de parte del gobernador mexiquense y eso que vive en San Luis Potosí y que la fiesta será allá. Eruviel le regaló un viaje a Valle de Bravo. Cuánta generosidad.

Del video transmitido desde el hospital, Eruviel hasta se sacó unas selfies, porque ahora ya nadie resiste esa tentación. Son otros tiempos y la tecnología nos permite eso y más. No crean que es mero protagonismo. Y es mera mala leche pensar que el estado de salud de los heridos pasó a segundo plano. No es que se tratara de un show, sino que Eruviel quiso acercarnos a las actividades que realiza, a los protocolos que sigue ante una emergencia como la de Tultepec. Qué capacidad de respuesta, caray.

Les digo, al gobernador del Edomex no se le acaban las virtudes.

Desgraciadamente, lo quiera o no, las causas de una tragedia como la de San Pablito saldrán de entre las cenizas. Ya la Sedena está ayudando a ello, lo reportó ayer El País: “En un duro informe, la Secretaría de Defensa (Sedena) ha enumerado toda una serie de irregularidades sobre las que operaba el parque pirotécnico de Tultepec, el mismo que hace tres meses fue alabado y certificado como uno de los más seguros del país por las autoridades del Estado de México y la propia Sedena. Los más de 300 puestos contaban con las autorizaciones castrenses para trabajar con pólvora, pero las condiciones del tianguis no cumplían con la normativa. Invasión de espacios, material no permitido y omisión de las barreras de seguridad que deben separar los artículos del público…”, ¿Qué dirá Eruviel al respecto? ¿A quién responsabilizará de lo ocurrido? O más importante aún, ¿con qué muestra de generosidad querrá que el tema quede olvidado? ¿Se ofrecerá de chambelán para Rubí? ¿O eso ya lo hizo?

El Estado de México está a punto de arrancar oficialmente el proceso electoral que le dé un nuevo gobernador o gobernadora. Que a nadie le quepa duda de que Eruviel querrá seguir brillando (porque sabemos también que suspira al pensar en el 2018), así que le echará más ganitas para lucir mejor en sus fotos y videos, qué importa si como escenario está una tragedia o una alerta de violencia de género o un mal transporte público o una inseguridad que crece día a día.

