Es nuclear, es nuclear

Estamos cerrando 2016 en medio de pésimas noticias sobre el cambio climático y el deterioro ambiental debido a la contaminación en todas sus manifestaciones, la matanza de especies animales y la devastación de diversos hábitats, afectando así a la biodiversidad del planeta. El futuro inmediato no se ve claro. Es más bien gris tirándole a negro. Una nube atómica se cierne sobre nosotros.

Por LORENA RIVERA

El 22 de diciembre, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en su cuenta de Twitter en tan sólo 140 caracteres un mensaje que describe su belicosidad y soberbia de pies a cabeza: “Estados Unidos debe fortalecer y expandir en gran medida su capacidad nuclear hasta que el mundo entre en razón respecto de las armas nucleares”.

Aunque el sábado 24 tuiteó que se “mal interpretó” su mensaje, sin duda lo dicho no sólo es polémico sino también inquietante y debe encender las alertas mundiales, pues a ello sumemos la declaración del presidente ruso Vladimir Putin: “Necesitamos reforzar nuestro armamento nuclear para poder desarrollar misiles capaces de penetrar cualquier sistema de defensa actual o futuro”. Y agregó que debe vigilarse atentamente todo cambio en el equilibrio de fuerzas y la situación político-militar del mundo, “en particular el perímetro de las fronteras rusas”.

Pareciera que a estos dos personajes, calificados como “grandes celebridades” por dos publicaciones de prestigio internacional —al estadunidense la revista Time lo nombró “la persona del año”, y Forbes al ruso, el “hombre más poderoso del mundo”— se les ha olvidado la magnitud de una sola bomba nuclear: destrucción, muerte y desolación.

No debemos dejar sólo en la historia, o peor, en el olvido, las consecuencias de las bombas atómicas lanzadas en la Segunda Guerra Mundial: el 6 de agosto de 1945, Little Boy, compuesta por uranio-235, cayó en Hiroshima, y el 9 de ese mismo mes y año,“Fat Man”, elaborada con plutonio-239, impactó en Nagasaki.

Aún hoy, a más de 70 años de esos acontecimientos, los supervivientes llamados hibakusha (bombardeados, en japonés) tienen enfermedades relacionadas con esas dos armas nucleares que el presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, usó contra Japón.

El material radioactivo, además de matar a millones de personas, enferma de algún tipo de cáncer, contamina agua, aire y tierra; debilita la capa de ozono y daña gravemente ecosistemas. Nomás recordemos el accidente de la central nuclear de Chernóbil, el 26 de abril de 1986.

Paradójicamente, le energía nuclear para producir electricidad es energía limpia e inagotable, debido a que no emite sustancias contaminantes al no requerir combustibles fósiles. Aunque eso no quiere decir que sea cero contaminante. Lo hace de manera indirecta por la mala gestión de residuos radiactivos vertidos en ríos o arrojados en cualquier terreno sin ningún protocolo de seguridad.

No se trata de crear pánico tras las declaraciones de Trump y Putin en materia nuclear, es estar alerta a lo que podría suceder con decisiones tomadas con el hígado por estos dos hombres obnubilados por el poder y la soberbia.

Es muy cierto. Muchos nos los imaginamos —como en una película de Hollywood— tecleando los códigos de sus arsenales nucleares o apretando el botón rojo.

Ya son suficientes las calamidades que la humanidad tiene que enfrentar derivadas de malas decisiones, abusos y destrucción como para tener que esperar lo peor con este par.

Este año que termina nos ha dejado crisis ambientales y humanitarias profundamente graves.

Está la contaminación del aire, la cual mata a millones cada año, como la vivida en la Ciudad de México, o como la nube tóxica que respiran los habitantes de Pekín y de gran parte del territorio chino.

El cambio climático causó la desaparición de alrededor de 450 especies, de acuerdo con una investigación publicada en la revista PLOS Biology.

La NASA ha mostrado imágenes preocupantes del deshielo en el Ártico debido a las altas temperaturas ligadas a fenómenos climáticos extremos.

Ya nos informarán los mismos científicos de la NASA si la nieve que cayó sobre las dunas de arena naranja del Sahara, cercanas a la ciudad argelina Ain Sefra, captada por la cámara del satélite Landsat 7, se debió o no al cambio climático. Y a este fenómeno le debemos también una parte de la crisis de desplazados en Oriente Medio.

Sólo nos queda esperar, después del 20 de enero, la toma de decisiones y acciones por parte de Trump y su gabinete escéptico del cambio climático.

Así, el panorama para 2017 se vislumbra oscuro y hostil. Nadie se ha preparado para lo peor.

Fuente: Excelsior