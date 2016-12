Para que sufra la canalla

El gobierno actual está dando un “último” jalón a la reata, confiando en que no se reviente con ese detonador de la crisis que es el aumento a los combustibles.

Por FÉLIX CORTÉS CAMARILLO

Ya tengo la solución: no llenemos el tanque de gasolina de nuestro auto en España o Brasil: allá está más cara. Eso me dio a entender ayer el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, para decir que el nuevo precio de los combustibles en México seguirá siendo competitivo a nivel mundial. Agregó que ni el gobierno ni la Reforma Energética son los culpables del aumento.

Eso es un ejemplo de lo que los norteamericanos dicen agregar insulto a la injuria.

El decir popular afirma que uno puede estirar una liga hasta cierto extremo; si se pasa de ahí la liga puede romperse. Pero hay una alternativa: puede no regresar a su estado original y ya no volver más a expandirse, permaneciendo flácida, guanga.

El ánimo colectivo de los mexicanos es esa liga. Ha sido jalada a los extremos de su expansión tantas veces, que ya se está acostumbrando. Le espera terminar abandonada, sin capacidad de reacción. El gobierno actual está dando un último (?) jalón a la reata confiando en que no se reviente con ese detonador de la crisis que es el aumento a los combustibles. Uno se pregunta: cuál es el límite de aguante de los mexicanos, cotidianamente engañados por sus gobernantes, que ni siquiera tienen la honestidad de reconocer su responsabilidad en el agujero colectivo que han cavado. Parecerían disfrutar el sufrimiento de la canalla.

Con una ingenuidad de ranchería han anunciado el mazazo a la economía de los mexicanos en los tiempos en que, supuestamente, el jolgorio y la embriaguez mantendrían la atención en otros campos. Cuando regresemos al trabajo y a la escuela, en diez días, ya se nos habrá olvidado el golpe. ¿Realmente lo pensarán así? ¿Son capaces de tamaña imbecilidad?

Ahora, las redes sociales en las que yo confío, esas que me dicen su opinión a la cara y en voz alta, coinciden en un enojo que llega a la indignación; pero no pasan de ahí. No compremos gasolina el día primero de enero, sugieren los más ingenuos viendo en la medida un castigo a los políticos ineptos y corruptos, como si hubiera suficiente abasto como para hacer notorio el boicot o como si realizado éste pudiese tener un efecto serio y duradero. Esto va a desatar una revolución, dicen otros. Mentira. Este país, heredero de la sumisión de los indios y de la vociferante baladronada de sus conquistadores, no pasa de ahí. Seguiremos aguantando el yugo de nuestros opresores, los políticos corruptos.

¿Hay otros?

Pasado mañana, cuando suenen las doce campanadas de la noche, yo quisiera desearles a todos los que estimo mucho, a los que leen esta columna entre ellos, un feliz año nuevo.

Mi dosis de cinismo no da para tanto.

PILÓN.- Se nos ha muerto a los jóvenes de antes otro amor de adolescencia. Y no me refiero a Carrie Fisher, la intérprete de la princesa Leia de la clásica Guerra de las Galaxias. Estoy hablando de su madre, Mary Frances Reynolds, quien nació hace 84 años en El Paso, Texas, y fue mejor conocida como Debbie Reynolds, la tierna niña de los ojos claros y el largo cabello rubio que cantaba Tammy y bailó maravillosamente al lado de Gene Kelly y Donald O’Connor en Cantando bajo la lluvia.

Tuvo otro estelar en su vida: fue la primera cornuda célebre, víctima de la seducción que de su esposo Eddie Fisher hizo la otra vampiresa, Elizabeth Taylor, cuando no se usaba que las mujeres les quitaran los maridos a las famosas.

Se nos están yendo los amores del pasado y los del futuro no llegarán. Quedémonos con los del presente.

