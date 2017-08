“Tengo con qué ser presidenta de México”: Ivonne Ortega

Por Francisco Garfias

Lo de Ivonne Ortega no es broma. Quiere ser candidata del PRI a la Presidencia de la República en 2018. “Estar en la boleta y que la gente decida si voy a Los Pinos”, confirma, contundente, la diputada federal del tricolor. Tiene estructura, experiencia electoral y de gobierno, una red de amigos que ha construido a lo largo de su carrera y fe en que sí se puede.

“Conozco las necesidades de la mayoría de los mexicanos porque las viví en carne propia”, nos dice la exgobernadora de Yucatán, producto de lo que Colosio llamaría “la cultura del esfuerzo”.

El proyecto no es nuevo. Lo acaricia desde que asumió la Secretaría General del PRI en 2012.

Sabe que en este país de machos no es fácil para las mujeres lograr metas ambiciosas en política. Pero ella ya lo hizo una vez. Fue gobernadora contra todos los pronósticos.

Venció inercias dentro y fuera del PRI.

Está convencida de que, hoy por hoy, ser mujer es un activo más que una desventaja. “La diferencia no es de género, sino de origen y formación”, subrayó.

De sus virtudes destaca lo que más se le ha reconocido en su trayectoria pública. “Cumplo con mi palabra”, asevera.

La primera vez que habló públicamente del tema fue en la entrevista que publicó El Universal el 23 de marzo pasado. Era un lunes de Pascua. Al día siguiente fue a la sesión en la Cámara de Diputados. “Vi diez caras feas (entre los priistas) y 200 sonrientes”, nos dice la yucateca.

-¿Qué de diferente le ofrece a los mexicanos? —le preguntamos.

-Mi historia —replica casi en automático.

La diputada no aparece en las encuestas. Ni siquiera la miden como aspirante. Pero no se achica. Apenas dio a conocer sus intenciones de contender hace semanas y ya presume apoyos importantes que en su momento dará a conocer.

¿No le han dicho que su proyecto es una locura?, cuestionamos.

-No, nadie me lo ha dicho. Lo que sí me han preguntado es si no me da miedo —respondió.

Desde que se destapó como aspirante ha tenido muchas reacciones. Unas buenas, otras malas. A varios de sus correligionarios, sobre todo los que traen agenda, no les gustó la idea. “Ya hay un proyecto”, le repitieron.

Pero ella la va a buscar, digan lo que digan. Ya se ve en la boleta con Margarita Zavala como principal contendiente.

Ivonne ve a la esposa de Felipe como la adversaria a vencer. Por arriba incluso de López Obrador.

El PRI ya puede agregar una mujer a su lista de aspirantes: Miguel Osorio, Luis Videgaray, Manlio Fabio Beltrones, Aurelio Nuño, José Antonio Meade e Ivonne Ortega.

¿La caballada está flaca?

Causó escozor en la Cámara alta la observación que nos hizo un diputado top del PRI, en el sentido de que “el Senado es un desmadre”.

Lo hizo en respuesta a cuestionamientos sobre la tardanza del Congreso en aprobar las leyes secundarias que se requieren para poner en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción. Algunos senadores que interrogamos reconocieron, en corto, que no sólo el Senado, sino también la Cámara de Diputados son, efectivamente, “un desmadre”.

Otros, como el perredista Luis Sánchez, se sintieron ofendidos: “No hay tal desmadre. El problema va más allá: El Legislativo sigue obedeciendo al Ejecutivo. Senadores y diputados se la pasan en el análisis de las leyes anticorrupción”, dijo.

Hizo notar que si al Ejecutivo le urge una reforma, sale de inmediato. Puso como ejemplo la Energética. “Cabildearon con el PAN para asegurar los votos. La sacaron en menos de una semana”, recordó.

Reconoció, sí, que en ambas cámaras están parados temas de relevancia. No han sacado nada sustancial en este periodo, al que le quedan 15 días. “Parece que la intención es quemar tiempo y no sacarlas”, señaló.

Hablamos del tema con el presidente del Senado, Roberto Gil. El panista nos dijo que cada cámara tiene su realidad y su complejidad, y que descalificarse entre ambas abre paso a conflictos. “Nosotros nunca hemos hecho un comentario despectivo sobre los tiempos que se han tomado los diputados para legislar iniciativas”, aseguró.

“Queremos que esas reformas tengan el respaldo de los diputados. Pero no le podemos achacar al Senado, como institución, la responsabilidad de que los grupos parlamentarios no se empaten en las posiciones”, añadió.

Gil cree que es posible lo que parece imposible: aprobar las famosas leyes anticorrupción antes del 30 de abril.

Ismael Hernández Deras, vicecoordinador de la bancada del PRI, tampoco comulga con la idea de que el Senado es un desmadre. Destaca que tiene una dinámica diferente a la de San Lázaro, y que su composición numérica (el PRI y sus aliados no tienen mayoría) provoca una mayor complejidad para lograr los acuerdos.

Le pegó al PAN y a sus subgrupos. “Si tuvieran líderes parlamentarios fuertes en su interior, por supuesto que se facilitaría el proceso de negociación”. Negó que el Congreso sea un “apéndice” del Ejecutivo. “Revisen las iniciativas que ha mandado y verifiquen el número de modificaciones que se les han hecho. Nunca como hoy se hicieron tantas”, presumió.

Una buena. Fueron liberadas las doctoras secuestradas en Minatitlán, Veracruz. En el operativo que devolvió la libertad a Marcela Esparza Figueroa y Carmen Medel Palma, fueron detenidos tres plagiarios involucrados en otros 15 hechos delictivos. Las autoridades se movilizaron luego de que médicos y enfermeras hicieran un paro de actividades y se manifestaran en la calle para reclamar seguridad. La presión funcionó.

Fuente: Excelsior