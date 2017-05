Actriz Gabourey Sidibe denuncia discriminación en tienda

CIUDAD DE MÉXICO.

La actriz Gabourey Sidibe denunció el desagradable episodio que vivió en una tienda, cuando sufrió discriminación y malos tratos por parte de una empleada.

La protagonista de ‘Precious’ escribió en el blog ‘Lenny Letter’ de la actriz Lena Dunham sobre la discriminación que vivió en una tienda Chanel en Chicago, cuando acudió a comprar unos lentes y unas sandalias.

Los lentes estaban cerca de la puerta, entonces caminé hacia ellos. La vendedora y yo hicimos contacto visual inmediatamente. Le dije ‘hola’ antes que ella. Me saludo, pero su mirada me dijo que pensaba que yo estaba perdida’, relata la actriz.

Después de pedirle que le enseñara los lentes, la vendedora le indicó que en el edificio de enfrente vendían armazones.

Pero… quiero armazones Chanel, le expliqué. Me dijo el nombre de la tienda otra vez y exactamente como llegar y me dijo que tenían muchos armazones, incluidos Chanel. Me gustaría pretender que estaba siendo amable, pero en realidad estaba siendo condescendiente. […] Sabía lo que estaba haciendo. Ella decidió después de una sola mirada que no iba a gastar mi dinero ahí. Incluso si estaba gastando mi bolsa Chanel, ella decidió que yo no era una cliente para Chanel, así que no valía la pena perder su tiempo y energía’, continuó Sidibe.

La actriz no se rindió e insistió en comprar los lentes, y eventualmente otros vendedores la ayudaron a comprar dos armazones y un par de sandalias.

Afortunadamente la carta llegó a Chanel y ellos se disculparon con la actriz.

Expresamos nuestro sincero arrepentimiento por el servicio de atención que Sidibe ha mencionado en su escrito. Sentimos que no se sintiera bienvenida y ofendida. Nos tomamos sus palabras muy en serio e inmediatamente investigaremos lo qué pasó, porque esto no va en absoluto con la línea de los altos parámetros con los que Chanel quiere servir a sus clientes”, escribieron en el comunicado que la firma francesa ha enviado a Lenny Letter.

En otras ocasiones la actriz ha confesado que no es la primera vez sufre este tipo de discriminación, tanto por su color de piel o apariencia.

Fuente: Excelsior.com.mx