Convocan a sumar fuerzas para garantizar el bienestar de Yucatán

Autoridades civiles y militares rinden homenaje a Felipe Carrillo Puerto

Mérida, Yucatán.- En el marco del 93 aniversario luctuoso de Felipe Carrillo Puerto, el director de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán, Ramón Peniche Mena, convocó a los diferentes sectores sociales a sumar fuerzas para construir un ideal de bienestar, poniendo énfasis en las causas comunes y hacerlo desde el lugar que nos corresponde.

Nadie se va del todo, nadie. Mucho menos alguien bondadoso que durante su vida trabajó por un pueblo y que su muerte, en un día como hoy, provocó cambios en el estado, agregó el directivo universitario.

Felipe Carrillo Puerto, mártir del proletariado nacional no se ha ido. Permanece vivo en los yucatecos, especialmente en los campesinos mayas y en los universitarios que estamos convencidos de que nuestra raza y nuestra cultura no pueden desaparecer y, en cambio, merecen reafirmar su pasado y generar las bases de la gloria futura, enfatizó.

En presencia de autoridades estatales encabezadas por el gobernador Rolando Zapata Bello, el académico subrayó que la Universidad siembre ha trabajado con los ideales de Don Felipe Carrillo Puerto. “En nuestra visión hemos declarado que en el año 2022, la UADY sea reconocida como la institución de educación superior en México con el más alto nivel de relevancia y trascendencia social.

Explicó que para alcanzar esta visión en su Plan de Desarrollo Institucional (PDI) se describen objetivos estratégicos que permiten formar ciudadanos y profesionistas altamente competentes, con una oferta educativa amplia, diversificada, permanente y de calidad, para ser un centro de referencia del desarrollo científico, humanístico, tecnológico y cultural, alcanzando un alto grado de reconocimiento y posicionamiento social.

Asimismo, la Universidad cuenta con un Programa Institucional de Responsabilidad Social Universitaria, orientado a difundir y poner en práctica principios, valores generales y específicos mediante la gestión, docencia, investigación y extensión.

Adicionalmente cuenta con una Unidad de Proyectos Sociales que promueve el trabajo académico colaborativo e interdisciplinario. Actualmente se cuenta con 19 proyectos que se desarrollan en 23 localidades de 13 municipios del estado. Además, se creó el Programa Institucional de Igualdad de Género.

Actualmente la Universidad trabaja en la implementación del Programa Institucional del Pueblo y la Cultura Maya. A través de su Programa de Voluntariado, estudiantes de diversas disciplinas, año con año, prestan servicios en diferentes comunidades del estado.

Peniche Mena señaló que la tarea encomendada por Felipe Carrillo Puerto no es menor, “Es por ello que, en 2012 en respuesta a las tendencias globales y nacionales de la educación, propuso actualizar su modelo educativo y hoy día implementamos un Modelo Educativo para la Formación Integral (MEFI) con la finalidad de responder de forma pertinente al compromiso social de la Universidad”.

En la ceremonia, el presidente del Partido Socialista del Sureste, Luis Catzín Durán, y el secretario de Desarrollo Social del Estado, Mauricio Sahui Rivero, destacaron la labor y legado del llamado “Apóstol Rojo de los Mayas”, quien bajo su perspectiva socialista basó su ejercicio gubernamental en la defensa de los pobladores de Yucatán.

Reconocieron que la trayectoria de Carillo Puerto en materia de derechos humanos, economía, política y desarrollo social lo posicionaron como uno de los principales personajes del siglo XX.

En el acto, las autoridades, los integrantes del Consejo Universitario y representantes del Partido Socialista del Sureste montaron una guardia de honor previo al depósito de una ofrenda floral ante la tumba del también llamado “Mártir del Proletariado Nacional”.

Dicho acto se efectuó en la Rotonda de los Socialistas Ilustres en el cementerio general de esta capital, donde el 3 de enero de 1924 fue pasado por las armas, junto con varios de sus correligionarios, entre ellos tres de sus hermanos.