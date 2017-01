Inicio de año a toda música, con los conciertos en México

CIUDAD DE MÉXICO.

Justin Bieber, a desbordar pasiones

Será en febrero cuando, después de cuatro años, el cantante canadiense regrese a nuestro país para presentarse frente a sus fans con el Purpose World Tour. El ídolo de millones de adolescentes actuará tres días en el Foro Sol —18, 19 y 21 de febrero—, el cual se llenará de música y baile.

El tour comenzó en marzo de 2016 en Seattle, Estados Unidos, y terminará en Toronto, Canadá, en septiembre; en él, Bieber interpreta 20 canciones, entre las que incluye éxitos como Sorry, Hold Tight, Boyfriend y Where Are Ü Now, entre otras.

Para los tres conciertos aún hay algunos boletos disponibles que van desde 350 hasta 5 mil pesos, más cargos.

Placebo, festejan 20 años

La banda originaria de Londres, Inglaterra, regresa después de tres años a México, como parte de los festejos de los 20 años de su exitoso disco homónimo de 1997. El 27 de marzo Brian Molko, Stefan Olsdal y Matt Lunn llegarán al Pepsi Center WTC de la Ciudad de México —y el 31 de marzo el Parque Fundidora de Monterrey en el festival Pa’l Norte—; los músicos harán un recorrido por los exitosos temas de su carrera.

Digamos que habrá canciones en el setlist que juré no volver a tocar de nuevo. Creo que es tiempo de reconocer qué es lo que muchos de los fans de Placebo realmente quieren oír. Han sido muy pacientes con nosotros, ya que muy pocas veces tocamos nuestro material de mayor éxito comercial. La gira de 20 aniversario parece el momento adecuado para esto. Esa es nuestra intención. Este concierto es para los fans y una oportunidad para que volviéramos a tocar ese material de nuestros primeros años.

¡Por lo tanto, si quieres vernos tocar canciones como Pure Morning y Nancy Boy, que no hemos interpretado en casi diez años, y que tal vez no volvamos a tocar jamás, entonces debes venir a este concierto! También tendremos muchas otras sorpresas”, anunció Brian Molko en un comunicado emitido por la promotora del concierto.

Con esta gira la banda ha visitado países como Dinamarca, Rusia, Alemania, Francia y Reino Unido, y será en marzo cuando toque que pasen por nuestro país. Los boletos ya se encuentran a la venta y tienen un costo que va desde 800 hasta mil 400 pesos, más cargos.

Metallica, en cuenta regresiva

Después de que en 2012 la banda californiana realizó ocho conciertos en el Palacio de los Deportes como parte de la gira El Arsenal Completo —la cual fue filmada para DVD—, James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo anunciaron, tras una visita relámpago a la Ciudad de México en octubre pasado, que en marzo de 2017 regresarían a la capital del país para reencontrarse con sus fans.

Con tres fechas anunciadas —y vendidas casi en su totalidad— el 1, 3 y 5 de marzo, Metallica presentará en el Foro Sol su más reciente producción discográfica Hardwire… To Self-Destruct y tendrá como invitado especial a la leyenda del rock Iggy Pop, quien los acompañará durante sus presentaciones en la capital del país.

Vamos a regresar a tocar a México el primero de marzo de 2017, en el Foro Sol. Los vemos ahí”, dijo Lars Ulrich en octubre pasado durante una convivencia que la banda mantuvo con sus fans; tras ese anuncio, se dio a conocer que Metallica realizaría dos fechas más el mismo mes. Los boletos para el 1 y 3 de marzo se encuentran agotados, sin embargo, para el domingo cinco aún se pueden conseguir algunos boletos que van desde 380 hasta mil 680 pesos, más cargos.

Rod Stewart, vuelve por su trono

Después de casi cinco años alejado de los escenarios mexicanos, el músico británico regresa a la capital del país para ofrecer una fecha en el Palacio de los Deportes el 26 de marzo. Considerado como una leyenda viviente de la música, el recientemente embestido por el príncipe Guillermo de Cambridge con el título de Caballero, tocará en el recinto de la Magdalena Mixihuca como parte de su gira Hits.

Para esta ocasión, 26 años después de la primera vez que visitó México, Stewart prepara un repertorio de canciones que, como dice el nombre de la gira, englobará éxitos como Maggie May, You Wear it Well, Hot Legs, Sailing, You’re in My Heart, Do You Think I’m Sexy, Some Guys Have All the Luck, Young Turks y Forever Young, entre otras.

Con su singular voz, su composición y narrativa, y sus apasionadas actuaciones en vivo, Rod Stewart ha construido una de las carreras musicales más exitosas y perdurables de todos los tiempos. Durante más de cinco décadas ha acumulado ventas de más de 200 millones de discos en todo el mundo y tiene un sinnúmero de grandes éxitos y reconocimientos de la industria, incluyendo dos inducciones al Salón de la Fama del Rock and Roll. Los boletos ya están a la venta y tienen un costo que va desde 780 hasta 3 mil 900 pesos, más cargos.

David Garrett, se apodera de Bellas Artes

El violinista alemán regresará a México en febrero, para ofrecer cinco recitales en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, donde mostrará su amor por la música clásica acompañado por el pianista Julien Quentin.

Si bien Garrett se ha dado a conocer en México por la manera en la que fusiona la música clásica con temas populares del rock y del pop, como Eye Of The Tiger, de Survivor; We Will Rock You, de Queen; Thunderstruck, de AC/DC; Master Of Puppets, de Metallica, o Smooth Criminal, de Michael Jackson, ahora ha llegado el momento de mostrar su pasión por la primer corriente que lo llevó a convertirse en una estrella mundialmente reconocida y a la cual defiende de que pueda ser aburrida o específica para un sector de la población.

Creo que todo en la vida es tan aburrido como cada uno de nosotros creamos que lo es, y si lo que haces lo haces con amor jamás será aburrido. Puedes jugar cartas haciéndolo con pasión y a la gente le va a encantar verte haciéndolo, pienso que es igual con la música o con un instrumento en general, si la gente se da cuenta de cómo haces las cosas, que las disfrutas y lo haces con energía y amor, lo van a sentir.

Nunca he tratado de mentirle a la audiencia siempre he tratado de hacerlos pasar un rato maravilloso a partir de cómo ejecuto las canciones, además de que tengo músicos maravillosos conmigo en el escenario que disfrutan haciendo música y eso también es algo que disfruta el público”, explicó Garrett en entrevista con Excélsior en febrero de 2016.

David Garrett, quien visita por cuarta ocasión el país, se presentará el 7, 8, 10, 11 y 13 de febrero; para estos conciertos, el alemán ha seleccionado un repertorio especial que abarca obras de autores que ha interpretado desde su infancia como Antonin Dvorak, Serguéi Prokófiev, Piotr Ilich Tchaikovski, Nikolái Rimski-Kórsakov, César Franck, Henryk Wieniawski, Pablo Sarasate y Fritz Kreisler. Los boletos ya están a la venta y tienen un costo que va desde mil 500 hasta cuatro mil pesos, más cargos.

ANÓTALOS

Durante el primer trimestre de 2017, en la Ciudad de México habrá conciertos para todos los gustos:

Kansas, 29 de enero, Pepsi Center WTC.

Emmanuel & Mijares, 26 de enero, Auditorio Nacional.

DLD, 27 de enero, Auditorio Nacional.

Carlos Vives, 2 de febrero, Auditorio Nacional.

Lupita D’Alessio, 15 de febrero, Auditorio Nacional.

Miguel Bosé, 16,17 y 18 de febrero, Auditorio Nacional.

El gusto es nuestro, 23, 24,25 y 26 de febrero.

Electric Daisy Carnival, 25 y 26 de febrero, Foro Sol.

Natalia Lafourcade, 5 de marzo, Teatro Metropólitan.

Ilse, Ivonne & Mimi, 14 de marzo, Auditorio Nacional.

Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, 18 y 19 de marzo, Foro Sol.

J Balvin, 8 de abril, Auditorio Nacional.

