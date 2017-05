¡OMG! Así de increíble luce Mama June después de bajar 130 kilos

Después de aparecer en el reality show Here Comes Honey Boo Boo, Mama June se sometió a una drástica pérdida de peso y finalmente apareció en público en su primera alfombra roja después de esta gran transformación.

Esta mujer de 37 años asistió al estreno de la serie Growing Up Hip Hop con Alana Thompson, su hija de 11 años, por lo que June optó por usar un vestido rojo que acentuaba muy bien su figura, mientras que la pequeña llevó una prenda muy similar en color azul.

(FOTO: Twitter @dougsterling1)

June bajó más de 130 kilos y su transformación quedó documentada a través del reality show Mama June: From Not to Hot, por lo que esta emisión muestra la cirugía a la que se sometió en 2016, además de su nueva dieta y su rutina de ejercicio.

Pero eso no es todo. Mama June pesa ahora 62 kilos y se ha operado los senos, además se removió el exceso de la piel su cuello y brazos, incluso se arregló los dientes y ahora luce mejor que nunca.

¿Qué te pareció la transformación de esta mujer?

Fuente: Esmas