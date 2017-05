Shakira lanzará mañana a nivel mundial su álbum ‘El Dorado’

CIUDAD DE MÉXICO.

La cantante Shakira lanzará este viernes a nivel mundial su nueva producción discográfica El Dorado, material que contiene los exitosos temas La bicicleta junto a Carlos Vives; Chantaje con Maluma y Deja Vu, a dueto con Prince Royce.

Previo a este lanzamiento, miles de admiradores de la intérprete colombiana, escucharon en exclusiva las 13 canciones de este material, en 900 locaciones de todo el mundo.

México no fue la excepción y cerca de 50 fans de Shakira, así como varios medios de comunicación, tuvieron la primicia de escuchar las canciones que contiene El Dorado.

Al prepararme para esta aventura, me encontré con un lienzo en blanco, luego de haber pasado un tiempo dedicado a mis hijos y a mi familia. Pero gracias a ese apoyo de la familia y los amigos me impulsó a comenzar a crear y así surgieron las ideas”, compartió Shakira a través de un video en la sesión de escucha realizada en un hotel de la Ciudad de México.

En dicho audiovisual, la intérprete compartió que cada uno de los temas del disco los descubrió como unas riquezas preciosas. “Tal como la leyenda colombiana de la ciudad perdida de El Dorado, que luego de muchos años al fin fue encontrada llena de oro y hermosos tesoros”.

El disco contiene 13 temas, del que se desprenden canciones en pop, vallenato, bachata, y tres canciones en inglés.

Nada, Amarillo, Perro fiel junto a Nicky Jam; Trap, al lado de Maluma; Comme moi, con el francés Black M, son algunos de los temas del álbum. Y en inglés los títulos son: When a Woman, Coconut Tree y What we said, junto al cantante Magic!

Fuente: Excelsior.com.mx