Soñadora de Danilo Carrera humilló a Ferdinando Valencia y se rindió

En la segunda gala de Bailando por un sueño, Danilo Carrera sorprendió a todos por abandonar la competencia y a su soñadora entre lágrimas y la confirmación de que está casado.

Sin embargo, dejó en su lugar a Ferdinando Valencia, quien estuvo sólo unos minutos en el concurso, pues la soñadora, Pamela Aquino, decidió rendirse porque no habían ensayado nada.

En su baile de cumbia, Pamela se cayó en una cargada, y decidió quedarse estática ante la sorpresa de Ferdinando, quien la alentaba a seguir.

Los participantes se molestaron, y más Sergio Goyri, quien dijo: “Uno como actor se parte el lomo por la soñadora y ahora resulta que ahora la soñadora quiere saltar del barco. No es posible, esa actitud en la vida no la puedes tener jamás”.

Pamela se defendió: “Yo sé que estoy mal, pero es triste porque en realidad no teníamos nada preparado, y es feo tener que hacer algo así”.

Los jueces ardieron en cólera, María León también se salió de sus casillas y la reprendió: “No hay nada que me rompa más el corazón que ver a alguien que se da por vencido, que él se partió la madre ensayando bueno, no salió una cargada, pues te levantas, carajo. Tienes todas las oportunidades”.

Fuente Tv Notas