Ximena Sariñana confirma que está embarazada

CIUDAD DE MÉXICO.

A través de sus redes sociales, la cantante Ximena Sariñana informó a través de redes sociales que el pasado 29 de octubre celebró su cumpleaños 32 y confirmó que está embarazada.

Me siento tremendamente agradecida con la vida por todo lo que me dio este año, pero sobretodo muy ilusionada con lo que se viene. El siguiente año me toca emprender nuevos proyectos, pero nada tan increíble como el proyecto más grande de mi vida: ser mamá!”, escribió la intérprete en su cuenta de Instagram, misma en la que añadió una imagen.

En dicha red social, la cantante agradeció el apoyo de sus seguidores.

Gracias a todos por sus felicitaciones y por formar parte de mi vida. Los quiero!”, comentó en Instagram.

Fuente Excelsior