XVIII edición del Encuentro Azul: “Carrera Vuelve a Casa” de la Preparatoria Uno

Miles de estudiantes, así como egresados y padres de familia participan en el evento

Mérida, Yucatán.- Con la participación de más de 4 mil estudiantes, así como profesores, egresados y padres de familia, se realizó la décimo octava edición del tradicional Encuentro Azul “Carrera Vuelve a Casa”, de la Escuela Preparatoria Número Uno en el marco del aniversario número 95 de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).

Ligia Herrera Correa, directora de este plantel expresó que la carrera tiene como propósito promover la identidad convivencia y fraternidad entre los estudiantes, ex alumnos, padres de familia.

“Esta carrera se realiza con la idea de que los ex alumnos regresen al plantel y convivan con las actuales generaciones y que sientan que la Universidad ha forjado en ellos valores de identidad y gratitud hacia la institución que los formó”, apuntó.

En punto de las 7:30 horas en las puertas del Edificio Central de la UADY, rector de la máxima Casa de Estudios José de Jesús Williams fue el encargado de dar el banderazo de salida, teniendo como meta las instalaciones de la Escuela Preparatoria Uno.

En la carrera de aproximadamente 4 km se competió en las ramas varonil y femenil en las categorías académico y administrativo, ex alumnos y veteranos.

Uno de los protagonistas de esta edición fue el egresado Pablo Méndez Pasos, quien con un tiempo de 12’16 segundos, cruzó la meta en primer lugar en la categoría ex alumnos, por tercer año consecutivo y el segundo lugar fue para Jorge Caballero Dávila (15’19).

El joven atleta destacó que ha ganado consecutivamente por su perseverancia, esfuerzo y dedicación, “cuando tengamos una meta siempre hay que luchar por ella, solo así es cuando se obtiene lo que uno quiere en la vida”, afirmó.

En la misma categoría, pero rama femenil, la ganadora fue Claudia Dondé Sima con 26’57”49 centésimas.

Los tres primeros lugares de la categoría alumnos correspondió a José Orozco Poot (12’58”), Erick Ek Sánchez (13’01”) y Gabriel Pino Ceballos (13’01”); en la rama femenil las primeras en cruzar la meta fueron Flor Ayil Pérez (15’26”), Rosy Ramos Moo (16’29”) y Tanya Aké Gutiérrez (16’43”), respectivamente.

En la categoría veteranos los ganadores fueron Jorge Chuc Escobedo (15’03”) y Martín Puch Tzab (17’25”), respectivamente.

Por la categoría académico y administrativo recibieron sus premios Erick Novelo Hernández (14’31”), Rubén Moisés González (16’26”) y Juan Carlos Canché Bote (16’30”), en la rama femenil Alejandrina Rosas Alonzo (24’00”) y María Eugenia Muñoz Castro (28’42”), respectivamente.

La ceremonia de premiación fue presidida por la directora de la Escuela Preparatoria Uno, Ligia Herrera Correa; Víctor Caballero Durán, secretario de Educación de Yucatán; Guillermo Contreras Gil, responsable de la Unidad Académica de Bachillerato con Interacción comunitaria (UABIC); Nelly Ceballos García y Gretty Herrera Arceo secretaría académica y administrativa de la Escuela Preparatoria Uno respectivamente.