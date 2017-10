El líder de la oposición venezolana, Henrique Capriles, renuncia a la MUD

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que cuatro de los cinco gobernadores de la oposición juraron ante la oficialista Asamblea Constituyente de Venezuela, este martes 25 el líder opositor Henrique Capriles anunció su retiro de la Mesa de Unidad Democrática (MUD).

En una rueda de prensa, el exgobernador del estado de Miranda dijo que la decisión de Antonio Barreto, Ramón Guevara, Alfredo Díaz y Laidy Gómez, los candidatos del partido Acción Democrática (AD) que ganaron en los estados de Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta y Táchira, respectivamente, puede ser una oportunidad para reorganizar y refundar la alianza opositora de cara a los comicios presidenciales de 2018.

Sólo Juan Pablo Guanipa, quien ganó en el estado de Zulia, se abstuvo de juramentar ante la Constituyente. Capriles calificó como digna la posición de Guanipa, quien es dirigente del partido Primero Justicia.

“Nicolás Maduro encontró su oposición oficialista, una oposición roja-rojita, una oposición que fue ayer a bajar la cabeza, que traiciona a sus electores”, expuso Capriles.

Asimismo, dirigió sus críticas al secretario general del partido Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup.

No vengan ahora con expulsiones ficticias –dijo–. Venezuela y los venezolanos merecen respeto.

Y añadió: “No venga el señor Ramos Allup a lavarse las manos y la cara y hacer creer que los gobernadores se autoexcluyeron, que están botados. En AD no se mueve un lápiz sin que Ramos lo autorice”, según informa la agencia Notimex.

Afirmó que las intenciones de Ramos de ser postulado a las presidenciales de 2018 provocaron esta situación, pues la juramentación de los gobernadores le restaría crispación a la pelea política.

“Mientras esté Ramos ahí –lo digo a título personal– no voy a ser parte de la Unidad. No hay justificación, no hay excusa para lo que hicieron los gobernadores. Esta es la oportunidad para crear una nueva unidad. No sigo si no hay cambio”, recalcó Capriles, quien no puede aspirar a un cargo público debido a que está inhabilitado por 15 años.

Anunció que planea recorrer el país para promover un cambio político.

Fuente: Proceso