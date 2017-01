Inmigrantes en EU se preparan para la lucha de nuestras vidas

Organizaciones alistan el Día de Acción Nacional contra las políticas de Donald Trump

Ante las amenazas del presidente electo, no nos esconderemos más en las sombras, aseguran

Con nuestro poder colectivo defenderemos a indocumentados de los extremistas en el gobierno

Organizaciones de inmigrantes y aliados declararon: esta será la lucha de nuestras vidas, al anunciar una primera serie de acciones de resistencia en más de 45 puntos del país contra las políticas antimigrantes prometidas por el presidente electo, Donald Trump.

United We Dream, una de las organizaciones de inmigrantes más grandes del país, junto con el Centro para el Cambio Comunitario, el sindicato nacional de servicios SEIU (con el mayor número de agremiados inmigrantes), CASA de Maryland y Voces de la Frontera en Wisconsin, entre otros, anunciarán un Día de Acción Nacional el próximo 14 de enero, cuyo propósito es generar un movimiento amplio para enfrentar lo que se supone serán cuatro años de políticas antimigrantes, como deportaciones masivas, redadas y anular protecciones contra la deportación de jóvenes dreamers, entre otras medidas prometidas por el nuevo gobierno federal.

Cristina Jiménez, directora ejecutiva de United We Dream, dijo en conferencia de prensa que las amenazas de Trump de deportaciones y la construcción de muro han generado temor entre las comunidades inmigrantes, pero no nos esconderemos más en las sombras. Agregó que el 14 de enero estaremos unidos para exigir la protección de inmigrantes y refugiados, y el respeto a sus derechos básicos. Advirtió que ese día será una primera muestra de nuestro poder, pero no será la última. Estaremos unidos en oposición al régimen de Trump y protegeremos nuestras comunidades.

Comentó que desde la elección de Trump, millones de familias serán afectadas y actualmente viven con temor, ya que ha prometido perseguir a familias como la mía. Indicó que se ha generado un clima de odio y temor, que niños se despiertan con miedo por lo que está por ocurrir, pero, aseguró, a pesar de estos temores, los jóvenes y millones de inmigrantes afirmarán: estamos aquí, y aquí nos quedamos, y de ninguna manera nos mantendremos en las sombras.

Rocío Sáenz, vicepresidenta internacional de SEIU, indicó: estamos comprometidos a construir un movimiento más amplio alrededor de la lucha que compartimos por la justicia económica, racial, inmigrante y ambiental, y señaló que todas estas luchas están interconectadas. “Transformaremos el miedo en acción… y con nuestro poder colectivo defenderemos a inmigrantes y refugiados” de los extremistas que estarán ocupando las tres ramas del gobierno federal.

Kika Matos, directora del proyecto de derechos de inmigrantes del Centro para el Cambio Comunitario, agregó que se manifestará el poder de nuestras familias inmigrantes y el movimiento de derechos de inmigrantes, y que el día de acción se presentarán las demandas de ese movimiento que incluyen “el respeto de los derechos civiles y la dignidad… de familias inmigrantes indocumentadas, de los refugiados en riesgo y de las familias musulmanas”.

Los organizadores subrayaron que esta primera serie de acciones –marchas, foros, seminarios sobre derechos, mítines y más– son sólo un primer paso, pero enfatizaron que ya se establecen grandes alianzas con organizaciones enfocadas en otras luchas, como la de servicios de salud para las mujeres Planned Parenthood, ambientalistas que enfrentan el cambio climático, defensores de derechos de los gays y varios sindicatos, entre otras, todas amenazadas de algún modo por las políticas anunciadas por el presidente electo.

Junto a nuestros aliados nos opondremos al régimen Trump, nos uniremos con personas de conciencia de todo el país, declaró Jiménez. Lucharemos contra este régimen en todo momento.

Para mayor información sobre las acciones: weareheretostay.org

Mientras tanto, otras iniciativas para enfrentar las políticas antimigrantes se desarrollan por todo el país, incluidas más de 450 iglesias y más de 500 universidades que se han declarado santuarios para inmigrantes, mientras varios gobiernos locales y estatales han declarado que no colaborarán con autoridades federales en la persecución de indocumentados.

Fuente: La Jornada