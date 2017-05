Leopoldo está vivo pero secuestrado: Lilian Tintori

Tras 35 días, este domingo, Lilian Tintori pudo ver a su esposo, el líder opositor venezolano, Leopoldo López en la cárcel militar de Ramo Verde, en donde también ingresaron la madre del político, Antonieta López y sus dos hijos.

A la salida de la cárcel, Lilian Tintori reveló que lo primero que hizo al verlo fue abrazarlo y preguntarle por su estado de salud a lo que él le reiteró que está bien, vivo y fuerte.

“Lo primero que hice al verlo fue abrazarlo muy duro. Preguntarle si estaba bien. Si se sentía bien. Si estaba bien de salud. Y me dijo, ‘ estoy bien y estoy vivo, y estoy fuerte y estoy bien’ “.

Agregó que fue una visita muy deseada y ganada con la lucha que dio a lo largo de 35 días, en los que exigió sus derechos. Sin embargo, externó que Leopoldo López debería estar libre y no secuestrado.

“Esto no es nada extraordinario. Que nosotros salgamos hoy de la cárcel de Ramo Verde porque lo normal es que podamos ver a Leopoldo siempre. Lo normal es que todos ustedes también lo puedan ver. Eso es lo que debería ser en un país normal, en un país en democracia pero, sabemos que no estamos en democracia y sabemos que Leopoldo no está preso injustamente. Leopoldo está secuestrado.

“Lo normal es que no lo vengamos a visitar. Lo normal es que Leopoldo esté aquí parado libre, bajo el cielo de Venezuela en libertad. Eso es lo que debe pasar. Leopoldo no tiene que estar en esta cárcel militar ni tiene que estar secuestrado”.

Asimismo, Lilian Tintori agradeció a los periodistas, a los medios de comunicación, a los diputados y al pueblo de Venezuela estar al pendiente de su familia y de su esposo.

Respecto al video dado a conocer por Diosdado Cabello como prueba de vida de Leopoldo López, éste le reveló a su esposa que lo graban todo el tiempo y todos los días, por lo que le pidió que retara al diputado a publicar el vídeo completo.

Fuente: Radio Formula