Trump culpa al Congreso de las malas relaciones con Rusia

Las nuevas críticas evidenciaron de nueva cuenta la frustración de Trump con la resistencia entre muchos republicanos en el Congreso a acceder a sus demandas.

El presidente Donald Trump responsabilizó al Congreso del mal momento en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, un día después de haber promulgado una ley que endureció las sanciones impuestas a Moscú por su presunta injerencia en los comicios estadounidenses y la invasión de Ucrania.

Las nuevas críticas evidenciaron de nueva cuenta la frustración de Trump con la resistencia entre muchos republicanos en el Congreso a acceder a sus demandas, tanto en el tema de Rusia como el de la propuesta republicana para derogar y reemplazar la Ley de Salud Asequible, cuyos intentos en el Senado han fracasado hasta ahora.

“Nuestras relaciones con Rusia están en su nivel más bajo de todos los tiempos, peligrosamente bajo. Pueden agradecer al Congreso, la misma gente que no puede darnos una nueva ley de salud”, acusó el mandatario en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Seguir

Donald J. Trump ✔ @realDonaldTrump

Our relationship with Russia is at an all-time & very dangerous low. You can thank Congress, the same people that can’t even give us HCare!

7:18 – 3 ago. 2017

57.349 57.349 respuestas 27.469 27.469 Retweets 85.324 85.324 me gusta

Información y privacidad de Twitter Ads

El miércoles pasado, Trump dejó en claro su malestar por la ley que se vio forzado a firmar ante la perspectiva de que su veto sería revertido dado el casi total apoyo que la iniciativa para sancionar a Rusia obtuvo tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

Pese a que su gobierno buscó disuadir a los republicanos en el Congreso para que no apoyaran la iniciativa, Trump finalmente se declaró a favor de medidas para castigar el comportamiento de Rusia.

Su malestar se centró particularmente en los “candados” incluidos en la ley, que impuso también sanciones a Corea del Norte y a Irán, los cuales impiden que pueda relajar o eliminar las sanciones de manera unilateral utilizando su autoridad ejecutiva, forzándolo a acudir antes al Congreso.

Las sanciones contra Rusia fueron impuestas por el anterior presidente Barack Obama en los últimos meses de su administración, e incluyeron el aseguramiento de dos propiedades en Maryland y Nueva York, que de acuerdo a su gobierno, fueron utilizados por personal ruso para propósitos de inteligencia.

Fuente: Aristegui Noticias