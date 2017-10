A tiempo, para garantizar perfiles educativos para la industria yucateca

Mérida.- “Las empresas que están llegando a Yucatán buscan rentabilidad, por lo que el recurso humano tiene que ser local”, afirmó el titular de la Secretaría de Fomento Económico (Sefoe), Ernesto Herrera Novelo, tras firmar un convenio de colaboración para la formación de perfiles profesionales idóneos para la industria.

Este acuerdo, que busca propiciar la vinculación entre la academia y las firmas instaladas, fue signado por el funcionario estatal y el rector del Instituto Tecnológico Superior de Motul (Tecmotul), César Pérez Flota, en presencia de gerentes y jefes de Recursos Humanos de cinco compañías de los sectores textil, aeroespacial, metalmecánico y de energía, en el centro de estudios.

Estamos a tiempo de generar los perfiles académicos que necesita la industria del estado y de asegurar que quienes vayan a las empresas establecidas y las que están por establecerse, desde los puestos directivos, hasta técnicos y operativos, salgan de nuestras aulas, de nuestras escuelas y de nuestra entidad, subrayó Herrera Novelo.

Precisó que desde la agenda marcada por el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, se lucha por un sistema de enseñanza dual en México, en el que se privilegia la práctica y se mantiene la teoría. En ese sentido, acotó que actualmente los jóvenes tienen que aprender presencialmente en las empresas por lo que es importante que éstas últimas permitan esa experiencia formativa.

“Todos los que estamos sentados aquí no venimos por una empresa o por una escuela, estamos pensando en el Yucatán que queremos para los próximos 20 años en los ámbitos de progreso económico, social y cultural para el estado, porque sin educación no hay nada, sin recursos humanos no puede haber desarrollo económico”, sostuvo.

Han quedado atrás los tiempos en que las manufactureras locales tenían que importar talento y personal de Estados Unidos, e incluso de Inglaterra, para puestos de dirección, aseguró el titular de la Sefoe.

Ante el gerente General de Monty Industries, Alejandro Guerrero Lozano, reconoció que la maquiladora ha impulsado el desarrollo de Motul y la región, pues su vinculación con el sector educativo le ha valido la inserción de asignaturas enfocadas al ramo textil en los programas de estudio. Por ello, instó a que esa mancuerna llegue a la práctica de la formación dual.

“Un modelo de éxito es Metaltec, que crece un 25 por ciento al año y tiene proyectos de construcción en todo México, exportando tecnología y equipos de Yucatán para el mundo, por lo que queda claro que existe la capacidad”, expresó ante el gerente de Ventas de la firma, Antonio Walker Juanes.

En la fábrica de Leoni en Kanasín una empleada yucateca está contestando llamadas telefónicas en cinco idiomas, porque esta compañía tiene presencia en 50 países con husos horarios y lenguajes diversos; esas son las habilidades y competencias que está desarrollando nuestra gente, resaltó.

Es momento óptimo, continuó, de que instituciones de educación superior y empresas se sienten en la misma mesa para garantizar la contratación de yucatecos, ya que si los perfiles académicos están a la medida de la industria, podremos asegurar que la gente trabaje en donde vive y se alcance el progreso económico en todas las regiones de nuestro territorio.

Asistieron al acto los gerentes de Recursos Humanos de Leoni y de Monty, David Mejía Avilés y Gregorio Novelo, respectivamente, así como el General de Neoergy, César Berlín González, y de Desarrollo Organizacional de Vertical Knits, Carolina Medina Sierra.

Atestiguaron también los directores del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) 80 de Motul, Manuel Zapata Sierra; de la Preparatoria “Víctor Manzanilla Jiménez” de Cansahcab, Valdemar Ku Escalante, y del Colegio de Bachilleres (Cobay) plantel Temax, Freddy Castillo.

