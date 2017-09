Acusada de tráfico de influencias recibirá 120 mil pesos por ‘despido’

Presuntamente cometió tráfico de influencias sin embargo recibirá liquidación.

MÉRIDA, Yucatán.- Aunque fue destituida del cargo por presunto tráfico de influencias al colocar a tres familiares en cargos claves, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) entregará 120 mil pesos de liquidación a la ex consejera electoral Naybi H.C, y no los 700 mil pesos que le corresponderían de no haber cometido las irregularidades sancionadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Con base en funcionarios de la Dirección de Administración del Iepac, el monto de 120 mil pesos que se entregará a Naybi H.C. recibirá menos del 20% de lo que tendría que recibir y el monto a otorgar es la parte proporcional de aguinaldo de enero a agosto de este año, más la parte proporcional de vacaciones de enero a agosto de este año y la parte proporcional de días de ajuste al calendario.

El Iepac dio a conocer que los recursos que se entregarán a la ahora ex funcionaria son relativos a la prima de antigüedad de 12 días, la prima de antigüedad de 20 días por año y a los tres meses de indemnización constitucional, al ser removida del cargo.

La ex consejera entró al cargo el 1 de octubre de 2014 y debió concluir su periodo este sábado 30 de septiembre, pero fue destituida el pasado 12 de septiembre y de acuerdo al Iepac por ley le corresponde una liquidación de 700 mil pesos, sin embargo, por ser removida del cargo le entregarán 120 mil pesos.

Hace unos días el Consejo General del INE destituyó a la mujer tras comprobar que incurrió en tráfico de influencias al colocar a su hermana como Jefa de Departamento del Archivo del organismo electoral local y promover que se le autorizara una compensación mensual de 14 mil 311.63 pesos.

Lo mismo sucedió con la contratación de su cuñado y su prima, el primero en el cargo de asistente y la otra como jefa de oficina de la Unidad Técnica.

Este domingo entrarán en funciones tres nuevos consejeros electorales del Iepac.

Fuente: Sipse