Estrena zoológico Animaya tren eléctrico

Es eléctrico y tiene capacidad para 60 pasajeros.

MÉRIDA, Yuc.-El próximo domingo, Día del Niño, visitantes y meridanos disfrutarán un nuevo “trenecito”, tipo “camión”, con el que contará el parque zoológico “Bicentenario Animaya”, anunció Luis Jorge Montalvo Duarte, director de Servicios Públicos Municipales.

El Ayuntamiento de Mérida gastó 11.5 millones de pesos para la adquisición de ese tren eléctrico, y la apertura de una zona de restaurantes en el parque zoológico.

“El tren es eléctrico, como el que funciona en algunas de las plazas comerciales. Se adquirió con un costo de un millón 400 mil pesos y consta de tres vagones, con capacidad de 20 pasajeros cada uno”, indicó el funcionario.

El funcionario municipal dijo que el “trenecito” no transitará a través de vías sino que tendrá motor y llantas que no requiere de rieles de ferrocarril. Circulará en los andadores de la planta alta del parque y no va a pasar por las áreas de safari.

Explicó que el recorrido del tren abarcará únicamente el andador superior alrededor de la fosa, iniciaría por donde se encuentra ubicada la estela, área en la cual se comenzaría a edificar la estación y taquilla.

“Los meridanos una vez que aborden este tren podrán disfrutar de un paseo por los alrededores del parque; va a ser un circuito completo en la cual los niños podrán observar todo lo que hay en el zoo”, indicó.

Fuente: Sipse