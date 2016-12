“Habrá efecto dominó”

Economista prevé que la gasolina suba en todo 2017

El especialista en economía Álvaro Cano Escalante no duda de que el alza en las gasolinas tendrá un impacto negativo en los yucatecos en los primeros meses de 2017, pero lo que más le preocupa es que todo indica que el aumento global será del 30% al 40% durante ese año, “lo que arrastrará la endeble economía nacional y local”.

Entrevistado sobre los efectos del “gasolinazo” de enero venidero, el maestro en Economía y Administración Pública señala que el gobierno federal ya dejó en claro que este aumento sólo es del primer mes. Da entender que habrá otros aumentos. Si en este primer “gasolinazo” hubo un alza de 10% y 15% para la región de Yucatán, la tendencia es que aumentará otro porcentaje igual cuando se concrete la liberación gradual del precio de las gasolinas.

“Yucatán está a la mitad de la tabla de precios máximos hacia abajo, aumentaron un 10% y 15% los combustibles en esta región (en otras regiones fue del 20%), pero afectará los bolsillos de los yucatecos”, indica. “Habrá un efecto dominó alcista en los productos y servicios porque la gasolina tiene un fuerte impacto en la productividad. Yucatán ya perdió su vocación productiva, ahora es de servicios. El alza en las gasolinas tendrá un impacto en los costos de transportación, que finalmente pagarán los consumidores”.

Cano dice que veremos “una onda expansiva” de alzas con este primer aumento. Cuando subía cada mes el combustible se notaba muy poco porque se diluía, pero en el “golpe de enero” se percibirá de manera más fuerte en los bolsillos de las familias porque todas las cadenas comerciales reciben sus productos de afuera.

Por ello, será un aumento de precios generalizado: productos del campo, alimentos procesados, enlatados, bienes de consumo, entre otros rubros, pues la gasolina es un componente importante en el sistema de abasto.

Para el analista, la etapa de transición de la liberación del precio de gasolinas en México no generará competencia ni baja de precios, al contrario, es altamente probable que haya nuevos aumentos durante el año. Considera que mientras no haya una verdadera competencia entre los gasolineros siempre se verán precios altos. Pone el ejemplo de Yucatán. Algunas empresas ya cambiaron de color y de imagen sus estaciones de servicio, pero no ha bajado el precio de los combustibles.—

Fuente: Diario de Yucatán