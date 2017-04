Niñas, madres y abuelas mayas serán migrantes del tiempo

Mujeres de cuatro comunidades mayas de Yucatán experimentarán la exploración de su condición de género en el proyecto Ko’olelo’ob, Migrantes del Tiempo que busca tejer un puente de memoria entre hijas, madres y abuelas para fortalecer la identidad cultural y el empoderamiento de la mujer maya a través de la lectura y la escritura creativa.

Este proyecto organizado por la escritora Verónica García Rodríguez con apoyo del Programa de Fomento y Coinversiones Culturales del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) arranca el día de hoy en el Centro Cultural RealizArte de Yaxkukul, con la participación de la escritora Patricia Garfias Cáceres, el músico Joel Manzano García, la Profra. Lizbeth Carrillo Can y el poeta maya Isaac Carrillo Can, premio Netzahualcóyotl 2010, quienes conforman el grupo de talleristas.

En rueda de prensa, la Mtra. Verónica García Rodríguez, coordinadora general y titular del proyecto, señaló que Ko´olelob´ab: Migrantes del Tiempo es un conjunto de talleres de escritura creativa dirigido a niñas y mujeres mayas de Yucatán, donde la filosofía será el disparador, y la poesía y narrativa las herramientas para la exploración de su situación de género en un espacio histórico y contemporáneo. “Se trata de que se sientan orgullosas de pertenecer a una dinastía de mujeres guerreras, sabias, artistas, artesanas y poderosas, que son capaces de mantener viva una lengua como la maya e infinidad de tradiciones y saberes”, aseguró la escritora.

A su vez, el escritor maya Isaac Carrillo Can, comentó que “para los mayas, la mujer tenía un papel privilegiado, era dueña de la fertilidad y la vida, se situaba en primer orden otorgándoles a los hijos su apellido antes que el del padre. Es por eso que a la lengua originaria se le llama lengua materna, pues es de ellas que viene el conocimiento primero, pero también el conocimiento continuo”. Sin embargo, con la llegada de los españoles llegaron también los prejuicios contra la mujer, que se encrudecieron con la mujer indígena, quien además de parecerles “inculta” y “salvaje”, tambien “sacrílega”. “Esto se encrudece durante toda la época colonial y se manifiesta, entre otras cosas, con el derecho de pernada y el trabajo doméstico en la casa de los blancos, situación que lamentablemente, se ha permeado a lo largo del tiempo, junto con muchos gestos de discriminación”, aseveró.

“Actualmente, la mujer maya que porta cotidianamente su huipil es sujeto de bromas y burlas públicas que denostan su imagen y afectan su autoestima. Cuando, por el contrario, son, precisamente ellas, quienes han permitido que las tradiciones se mantengan en el tiempo; quienes mantienen vivas las prácticas gastronómicas e incluso la prevalencia de la lengua maya al ser el puente de transmisión de saberes a las nuevas generaciones”, agregó la escritora Patricia Garfias Cáceres.

La titular del proyecto, Verónica García Rodríguez, insistió en que se eligió la palabra, la escritura y la lectura, “porque sabemos que escribir es un arma poderosa, que puede crear y recrear mundo; conocer los recursos del lenguaje les permitirá comprender mejor nuestro entorno, y también expresarlo”.

Las niñas y sus madres tendrán la posibilidad de tomar por separado estos talleres que les acercará a la exploración de los sonidos con los instrumentos prehispánicos en el taller “La fiesta de las aves, el río, el viento, y las niñas” que impartirá Joel Manzano; así como se acercarán a la historia de sus ancestros, las mujeres de maíz del siglo XXI y a una búsqueda interior a través de la lectura y la escritura. Asimismo, tendrán la oportunidad de convivir y trabajar conjuntamente en el taller de armado de libro artesanal “Mejor que una lata de galletas…” que impartirá la escritora Patricia Garfias Cáceres, que conservará los textos y gráficos producidos a lo largo de esta experiencia y donde aprenderán el proceso básico de edición.

Al finalizar los talleres en cada sede se realizará un festival comunitario en el que se socializarán estos temas de género tan importantes para la convivencia social, por lo que el proyecto también contará con la participación del grupo de música prehispánica Agua y Miel y de notables escritoras invitadas como Teresa Dey y Briceida Cuevas Cob, entre otras escritoras mayas.

Los talleres se desarrollarán durante 2017 en Yaxkukul, Oxkutzcab, Hunuku-Temozón y Cansahcab. El proyecto concluirá con el Encuentro de niñas, madres y abuelas “Ko’olelo’ob: Migrantes del Tiempo” en el mes de diciembre.

Verónica García Rodríguez es poeta, narradora y editora. Fue becaria del FONCA en 2006 por el proyecto “Palabra Viva” en el Cereso de Mérida y actualmente coordina la Unidad Editorial de la SEGEY.