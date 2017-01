“Nos ha fallado”

Este gobierno no nos cumplió, dicen ciudadanos

Alejandra Peniche Manzanares y Felipe Couoh Estrella no se conocen, pero tienen pensamientos similares:

“El gobierno está fallando y la situación del país es cada vez peor”.

Ella es licenciada en comunicación y trabaja en una universidad; él es cuidador de una Quinta, jardinero y mozo; antes fue albañil.

Los recientes aumentos han golpeado su economía familiar y tuvieron que reducir algunas cosas o sacrificar otras.

Felipe tiene tres hijos, de 22, 20 y 18 años de edad: un varón y dos mujeres. Vive con ellos y su esposa en la quinta que cuidan, en la colonia Montebello, aunque la familia es originaria de Espita.

Sus hijos estudiaron la preparatoria, un nivel más elevado de los estudios de secundaria al que él llegó y que tuvo que dejar a los 12 años para trabajar.

Esta situación se repitió con sus hijos, pues al preguntarle por qué no han seguido estudiando, sonríe y hace un círculo con los dedos pulgar e índice para señalar la causa: falta de dinero.

Los cinco integrantes de la familia viven juntos, Felipe y el hijo mayor, además de laborar en la Quinta, trabajan en domicilios particulares. El horario varía, en general salen a las 7 a. m., y regresan pasadas las 3 p. m.

“La situación cada vez está peor, lo que uno gana ya no alcanza, pues todo sube, ya ni pensar en comer carne de res que está a $120 el kilo, si no es que más”, señaló. “Ya cada quien la da como quiere y por el mismo camino está el puerco, arriba de los $80, y el pollo ya casi llega a los $35; y ni qué decir del gas”.

El trabajador dijo que gana en promedio $1,100 a la semana, lo cual utiliza para hacer despensa una vez por semana y de la cual han retirado de sus comidas la carne de res. Si acaso les alcanza para puerco y pollo, los demás alimentos se basan en comidas con sopa, arroz, frijol, huevos y tortillas. “Eso es lo que nos rinde”.

Tan sólo en pasajes gasta en promedio lo de cuatro viajes por día. Cuando estaba a $7 eran $28 diarios, pero al elevarse a $8 su gasto en este rubro es de $32, más el precio de algún refresco, pan o fritura al mediodía para “aguantar” la llegada a su casa, a las cuatro o cinco de la tarde, dependiendo de lo que se haya alejado para trabajar, y almorzar.

“Antes nos gustaba ir en familia al Centro a eso de Mérida en Domingo, pero ahora ya no se puede; si acaso lo hacemos una vez al mes y hay meses que ninguna, pues por mucho que uno quiera ahorrar siempre se gasta en camiones, comida o en algún gusto que uno se quiera dar, como un helado o golosina”, dijo.

Para Felipe, el gobierno falla en cumplir su compromiso de ofrecer una mejor calidad de vida a los ciudadanos.

“Lo que está haciendo el presidente es pagar favores a quienes lo llevaron a la Presidencia y para variar el pueblo es el que sale siempre fregado”, dijo.

Para Alejandra Peniche, como mujer, madre soltera y mexicana, una mejor calidad de vida es casi imposible, pues la situación la obliga a vivir al día e imposibilita tener planes a futuro.

En su opinión, todas las medidas impuestas en lo económico nos retroceden como sociedad y en el ámbito familiar obligan a tomar medidas radicales para al menos llevar la comida a la mesa. En teoría, dijo, la economía debería aumentar y existir un equilibrio en cuanto a lo que se gana y consume, pero es como un mundo al revés que se convierte en lucha diaria.

“En mi caso no tengo aumento salarial desde hace un año, lo cual me pone en desventaja para absorber la avalancha de pagos que nos requiere el gobierno federal, estatal y municipal. Con todos estos mis gastos se triplicaron y la lógica me ayudará a decidir qué pago y qué no, simplemente porque no podré cubrir todo”, apuntó.

Fuente: Diario de Yucatán