Planean amparo contra “gasolinazos”

El Frente Cívico señala un posible daño a derechos

El Frente Cívico Familiar (FCF) pidió el apoyo ciudadano para reforzar una demanda de amparo contra el alza en los combustibles.

Según expuso, hay elementos jurídicos para demostrar ante los jueces y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación violaciones a los derechos humanos en los aspectos económicos, políticos y sociales, de modo que es probable que se consiga la protección de la justicia federal.

Entrevistados, Patricia McCarthy Caballero y Alberto Arjona Ordaz, integrantes del equipo coordinador del FCF, y el abogado especializado en justicia fiscal Baltazar Alejandre Canul informaron que planean solicitar un amparo masivo y varios amparos individuales por el alza a las gasolinas, que entraron en vigor el primer día de enero de 2017.

Patricia McCarthy dijo que es necesario encauzar mediante la vía legal el gran enojo ciudadano generado por el alza a las gasolinas, pues hay que seguir apostando a la legalidad y usar las nuevas herramientas jurídicas que tiene el marco legal mexicano. Lo que tiene muy claro es que mientras más personas apoyen este amparo que interpondrán en el plazo legal, más probabilidades tienen de que los juzgadores les hagan caso y apliquen la ley tal como está en los códigos y tratados internacionales sobre derechos humanos.

“Estos aumentos tienen un impacto tremendo en la vida de todas las personas y demuestra una insensibilidad total del gobierno federal”, señaló. “Estamos viviendo una situación muy difícil y por ello se ve la gran cantidad de movilizaciones en el país contra el alza. En Yucatán buscamos los cauces para manifestar esta inconformidad y esperamos que las autoridades nos escuchen. El abogado Alejandre Canul tiene una idea muy interesante que consiste en recurrir a los amparos. Por la vía legal podemos demostrar que hay un atentado contra la población y pedir que se haga justicia”.

El litigante dijo que en un primer análisis del decreto del 27 de diciembre pasado sobre los nuevos precios, en la ley de ingresos de la Federación y el procedimiento legislativo que da facultades a la Comisión Reguladora de Energía, detectó posibles violaciones a los derechos humanos y tratados internacionales sobre las garantías de las personas. Con esos elementos y otros que surgirán en el estudio a fondo de los aumentos máximos del precio de los combustibles puede fundar la demanda de amparo indirecto, ya sea colectivo o individual.

Para fortalecer los amparos, el especialista pidió a los dueños de vehículos que exijan factura o recibo fiscal de sus compras de gasolina y diésel y lo envíen al correo electrónico sumatexmexico@gmail.com.

Además del comprobante de compra, los ciudadanos que apoyen esta acción jurídica deben adjuntar a ese correo sus datos generales y copia digital de su credencial para votar porque servirán para encabezar el amparo.

Arjona Ordaz dijo que los inconformes tienen que actuar rápido porque el plazo para interponer el amparo es de 15 días.

“Que no tengan temor, es una acción dentro del marco jurídico”, recalcó. “Los plantones y bloqueos son herramientas ciudadanas, pero hay otras opciones como la vía legal. Que se acerquen al Frente Cívico, que nos escriban, todo correo será contestado. No basta con poner ‘memes’ en las redes, platicar y quejarse, hay que actuar con la ley”, expuso. “No podemos darle más dinero a un gobierno muy corrupto y creer al presidente del PRI de que las alzas no nos van a afectar, que la Profeco estará atenta a que se respete los precios de la canasta básica. Sólo esas palabras ya son un exceso, una burla, ¿con quién creen que están tratando?”

Arjona Ordaz reiteró que los consumidores no pueden quedarse nada más con las quejas verbales, sino que se debe actuar en forma organizada y ahora es la oportunidad de demostrar que la sociedad está inconforme.—

Fuente: Diario de Yucatán