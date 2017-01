Pronostican clima de 5 grados para Yucatán

Las temperaturas más bajas se registrarán en el sur y suroeste de la entidad: exhortan a extremar medidas para evitar enfermedades.

MÉRIDA, Yuc.- La totalidad de los 429 mil 744 alumnos y 22 mil docentes del nivel básico de Yucatán deben regresar hoy a las aulas y lo harán con bajas temperaturas, ya que la masa de aire frío que da impulso al Frente Frío 21 ocasionará un descenso en las temperaturas mínimas.

Incluso, se pronostica que el mercurio podría descender a menos de 10 grados centígrados en algunos municipios del sur, según informó ayer la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida (CHMR) del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La Secretaría de Salud exhortó ayer a extremar medidas para evitar el contagio de enfermedades respiratorias, ya que el riesgo se incrementa a causa de la exposición a temperaturas ambientales bajas. Se informó que esta instancia mantiene las medidas precautorias y acciones de vigilancia epidemiológica, así como de promoción de la salud, vacunación y atención médica de la población, con énfasis en los estados y municipios en los que el clima golpea con mayor inclemencia y su población se ve más afectada.

Y recomendó: Abrigarse y evitar cambios bruscos de temperatura. Taparse la boca y nariz con bufanda para no respirar aire frío. Consumir abundantes líquidos, frutas y verduras con vitaminas A y C. Lavarse las manos con frecuencia. Evitar la exposición a contaminantes ambientales. No fumar en lugares cerrados y cerca de niños, ancianos y personas enfermas. Usar crema para proteger la piel del frío. Atender las recomendaciones de Protección Civil. Evitar que los menores y los adultos mayores manipulen líquidos calientes. Apagar velas, braceros y mecheros antes de dormir.

Para este lunes

Dado que la Península está cubierta por una masa de aire frío, se comenzará a sentir mayor descenso en las temperaturas mínimas, incluso se anticipan para este día, valores mínimos de entre 5 y 10 grados, en el sur y suroeste de Yucatán, así como en el centro de Campeche, con probables rachas de hasta 70 kilómetros por hora en la Sonda de Campeche y costas de Yucatán.

Las bajas temperaturas, el evento de Norte, el fuerte oleaje y las precipitaciones, son generados por el Frente Frío Número 21 que se ubica en el Mar Caribe y la masa de aire polar que impulsa al sistema. Debido a que el frío y las bajas temperaturas continuarán este lunes, se recomienda a la población que para este regreso a clases salga de sus casas bien abrigados y utilice ropa gruesa, en especial los niños y los adultos mayores.

Se recomienda a la población, principalmente de los municipios de la zonas mencionas a tomar las precauciones necesarias. A la navegación igual se le pide extremar precauciones por evento de norte fuerte y estar pendiente de los reportes de la Capitanía de Puerto.

También se esperan lluvias ligeras, en la entidad, y prevalecerá para todo el día cielo nublado.

Para los próximos días se prevé un ligero aumento en los valores mínimos al oscilar entre 16 a 18 grados, y los máximos estarían entre 26 y 29 grados.

En tanto, ayer en esta ciudad, la temperatura mínima fue de 19 grados, a las siete de la mañana, y la máxima de 24.2 a la una de la tarde. La humedad máxima fue del 83 por ciento a las 6 a.m. y la mínima del 57%, a la 1 p.m. Hubo viento máximo del nor noreste de 37.1 kilómetros por hora a las tres de la tarde.

