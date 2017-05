Se multiplican las historias de bienestar con Mejorar

Familias de Ucú dan testimonio de un antes y un después

Ucú, Yucatán, 9 de mayo de 2017.- Desde hace unos meses, Mayra Dzul Valdez y su familia tienen una mejor calidad de vida al contar con su sanitario ecológico de la estrategia de combate a las carencias sociales “Mejorar”.

Madre de tres hijos relató que durante 12 años tuvieron que utilizar el baño de su suegra, lo que resultaba penoso.

Vecina de Uc explicó que su familia pudo independizarse poco a poco, su marido es ayudante de albañil y ella vende pan por las tardes, pero debido a otros gastos en el hogar, no había sido posible que pudieran construir su propio baño.

“Nosotros siempre estuvimos muy agradecidos de que mi suegra nos prestara su baño, pero ya tengo una hija de 14 años, otro de 11 y el más pequeño de año y 7 meses, por lo que ya necesitábamos nuestro propio espacio y hoy estamos contentos de que así es”, manifestó.

En gira de trabajo, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Mauricio Sahuí Rivero sostuvo un diálogo con beneficiarios Ucú en el que se emprendieron 150 acciones de vivienda que se dividen en: 10 pisos, 20 cuartos, 100 fogones y 20 baños.

Acompañado del alcalde de Ucú, Mario Alberto Chan García, el funcionario estatal indicó que el objetivo que persigue Mejorar es que existan testimonios como los de Mayra y su familia, donde prevalece un cambio positivo en sus vidas a raíz de la obra de la que resultaron beneficiarios.

Explicó que por la falta de cuartos, pisos firmes, baños y estufas ecológicas muchas familias yucatecas se encuentran vulnerables, porque persisten las enfermedades, las preocupaciones y los costos adicionales.

“Porque cuando no se vive en condiciones adecuadas, llega la enfermedad, vienen los costos y las preocupaciones, por eso con esta estrategia se entregan obras que eviten estas circunstancias”, apuntó.

En este espacio de comunicación, Sahuí Rivero también conoció a doña Guadalupe Díaz Sánchez que expuso que antes no contaba con piso en su cocina y en los temporales todo se encharcaba, por lo que tres veces se cayó.

“Ahora ya cuento con piso y es una realidad que mi casa se ensucia menos, ya no se hace un charco cuando vienen las lluvias y estoy segura que ahora ya no me voy a caer”, manifestó.

Por su parte, Eufracia Cetz Uuh, de 63 años de edad, beneficiaria de un cuarto adicional agradeció al Gobernador Rolando Zapata Bello por este apoyo que le permite darles un espacio a sus dos nietos de 9 y 5 años que viven con ella y su marido.

“Solo teníamos nuestra casita de lámina de zinc y ahí dormíamos todos, ahorita mis nietecitos están más cómodos y eso me da mucha alegría”, enfatizó.

Fuente: yucatanalamano.com