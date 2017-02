Todo listo para el primer foro “desvestidos 2017” de CANAIVE

Mérida,.- La Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE) Yucatán se encuentra lista para llevar a cabo, el próximo jueves 9 de febrero, el Primer Foro Desvestidos 2017, que tendrá como conferencistas a personajes de gran prestigio en la moda mundial y que compartirán sus conocimientos con empresarios de la localidad.

El presidente de la CANAIVE Yucatán, Pedro Góngora Medina, destacó que en este foro, a realizarse en la Sala Mayamax del Gran Museo del Mundo Maya, los empresarios del diseño del vestido estarán representados en las pláticas y talleres por dos directivos de marcas de gran prestigio local: Claudia Martínez, directora general de Operadora Ganso Azul y Rocco Caruso, director general de Caruso.

Este evento, subrayó, marcará un precedente en la entidad, pues es el primero que se realiza y en el que participan personas que han revolucionado la moda en el mundo y que aportarán sus experiencias para la industria local del vestido.

“Desvestidos 2017 va dirigido a empresarios del vestido, estudiantes de diseño de moda, diseñadores, maquiladores y todas aquellas personas que estén en actividades relacionadas con la industria del vestido en la entidad”, apuntó.

Góngora Medina indicó que el objetivo principal de Desvestidos 2017 es que la industria local adquiera más conocimientos y se capacite en las tendencias que rigen el mercado de la moda en el mundo.

CANAIVE, afirmó, siempre busca impulsar el desarrollo y la competitividad de los industriales del vestido en la entidad por medio de la capacitación y la aportación de conocimientos de personas de prestigio mundial, y Desvestidos 2017 ofrecerá a los

asistentes un plural programa con 16 conferencistas reconocidos internacionalmente, que hablarán del fast fashion, de las marcas y de otros aspectos relacionados con la moda, asentó.

El líder empresarial recordó que entre los ponentes están: Andy Stalman, socio de Catio Partners y experto en branding retail, con la ponencia “Brand on/off. Consumidores de Experiencia”, así como Emma Giner, ex directora de RRHH Internacional Massimo Dutti (Inditex), con la conferencia “La Organización Human Centric”.

También participarán Pilar Riaño, directora de Modaes, con “Global Drivers en el sector moda” y Laura Yagüez, Responsable de comunicación interna de Zara y Desigual con la conferencia “Reinvención digital, oportunidades de Transformación”.

En el foro, detalló, se tendrán tres mesas paneles con los temas: Desafíos del futuro retail de moda, con la participación de Andrés Contreras, CEO Bestseller Latam; Marc Pallas, director general México-Panamá Pepe Jeans, Hackett, Faconnable & Norton; Antonio Rodríguez, ex director retail Hoss Intropia; Gustavo Millet, director general Abito.

La segunda mesa panel tocará el tema:

“Del On al Off y viceversa”, donde intercambiarán experiencias Andrea Scarano, CEO Privalia México; Alex Moreno, de Hawkers; Fernando Mauro, ex director general de Vente Privee España y Rocco Caruso, director general de Caruso.

Y en la tercera mesa, se tratará el tema: “Tiempo, eficiencia y excelencia: Clave en las operaciones en moda”, participarán Manel Jiménez, director de Suppy Chain, IT y operaciones Cortefiel; Juan Manzanedo, CEO Logisfashion; Reynaldo Perdomo, consultor especializado en Lean Manufacturing y Claudia Martínez, directora general de Operadora Ganso Azul.

