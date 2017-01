Una nueva “zona rosa”

Un experto habla del auge comercial de la avenida 32

El impresionante desarrollo comercial de la avenida 32, llamada oficialmente García Lavín, ha convertido el tramo de la glorieta El Pocito a la Plaza City Center en un subcentro urbano que dinamiza las inversiones y da mayor plusvalía a la zona, pero también genera grandes problemas que requieren una planeación estratégica a largo plazo.

Esa es la óptica que tiene el doctor en arquitectura y especialista en temas urbanos Marco Tulio Peraza Guzmán, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y académico de la Facultad de Arquitectura de la Uady, sobre el desarrollo de esa zona de la colonia San Ramón Norte, que también se conoce como la nueva “zona rosa” de Mérida.

Entrevistado sobre el desarrollo de esa zona se le preguntó lo siguiente:

¿Por qué se enfocó el desarrollo económico en la avenida 32?

“Las razones que explican el rápido auge y crecimiento comercial de esa nueva avenida, ubicada al norponiente de Mérida, conocida como avenida Andrés García Lavín, son múltiples y variadas”, señala. “Pero se relacionan principalmente con la consolidación en infraestructura, equipamiento y desarrollo residencial de ese sector de la ciudad, ahora estratégico, por su diversificación y alto nivel de calidad de infraestructura urbana, que lo ha convertido en un nuevo subcentro urbano en la práctica por su poder de atracción de inversión y actividades, diversificación de servicios aledaños y su configuración como nuevo referente espacial de la ciudad”.

“Sin duda, la proliferación de plazas comerciales de diversos tamaños y características, que alberga esta avenida y que llegan a cerca de 20 a la fecha, ha sido el principal detonante de su desarrollo. Pero esta vocación comercial y recreativa se explica, antes que nada, por el papel que han jugado las infraestructuras públicas que valorizaron el suelo de ese rumbo urbano, que vio crecer su demanda inmobiliaria a raíz de la terminación del Periférico y de las avenidas que lo vincularon con los fraccionamientos y desarrollo inmobiliarios a través de ejes de penetración, que permiten entrar y salir de la ciudad con relativa facilidad y con suficiente amplitud para el aforo vehicular, aunque éste ahora sea insuficiente y haya requerido recientemente la implementación de nuevos pares viales para desahogarlo, aumentando en realidad con ello su capacidad de crecimiento”.

¿El desarrollo comercial sube la plusvalía de esa zona?

“En diversos rumbos urbanos las grandes plazas comerciales han tenido el efecto de detonar y dinamizar el crecimiento e inversión inmobiliaria, dado que su creación se asocia a una gran inversión en obra pública que les precede y prepara su conectividad y dotación de infraestructura de gran calado para fomentar su urbanización aledaña a través de ejes conductores de gran capacidad para energía, drenaje, telefonía, internet y agua potable, entre otros servicios”, explica. “Lo cual es aprovechado por inversionistas inmobiliarios para desarrollar fraccionamientos aledaños, equipamiento de diversa naturaleza e incluso torres departamentales con oficinas de gran lujo. El reducido precio de la tierra ejidal previo a estos desarrollos ha sido un aliciente insustituible para fomentar la urbanización comercial de las áreas periféricas en vez de las áreas céntricas en las últimas décadas en la ciudad capital de Yucatán”.

“El acelerado auge comercial de esta avenida en particular se explica sobre todo por ubicarse en el cuadrante geográfico de mayor plusvalía inmobiliaria fuera del centro histórico de Mérida”, reitera. “La zona nororiente de la ciudad alberga no sólo unas de las mejores instalaciones de educación privadas, sino también una gran cantidad de comercios de diversa índole con gran capacidad y calidad de productos que se asocia a fraccionamientos residenciales de alto nivel económico, consolidados en las últimas décadas. Pero no hay duda que la creación de la plaza City Center, creada en 2008 con cerca de 30,000 metros cuadrados de construcción y más de 100 locales comerciales y estacionamiento para más de 1,000 vehículos, lo convirtió en uno de los 18 megacentros comerciales que hay en Mérida y detonó la concentración y acumulación de otros centros comerciales sobre su eje de conexión con la ciudad”.

“El éxito y auge comercial se incrementa conforme otras inversiones se realizan en el rumbo para aprovechar el aumento acelerado de la plusvalía de los predios, mismo que responde, a su vez, al incremento de la oferta de servicios”, indica. “Es una vorágine económica que se alimenta a sí misma. A mayor inversión pública invertida en el mejoramiento de la infraestructura, como el aumento de la capacidad de ejes de conducción eléctrica realizados el año pasado sobre esta avenida y los nuevos pares viales de conexión realizados recientemente para comunicarla con Altabrisa, mayor aumento del valor del suelo y consolidación de la inversión privada”, señaló.

Fuente: Diario de Yucatán