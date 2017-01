Verifican gasolineras

Inspectores de la Profeco, en busca de irregularidades

Desde el 15 de diciembre y por instrucciones de sus oficinas nacionales, la delegación en Yucatán de la Procuraduría Federal del Consumidor realiza una supervisión y verificación en gasolineras de la entidad, a fin de que éstas cumplan la normatividad correspondiente y ofrezcan a los clientes un servicio confiable y seguro.

“Litros completos”, “precios a la vista” y “hologramas en las bombas despachadoras” son tres de los rubros que se verifican, y en caso de no cumplir se procede a la inutilización de las bombas que presenten algún desperfecto, además de aplicarse las sanciones administrativas correspondientes, afirmó el delegado de la Profeco en Yucatán, José Antonio Nevárez Cervera.

El funcionario dijo que la verificación de gasolineras se realiza de manera permanente y aleatoria, y adjunto a ello se atienden de inmediato las quejas que los usuarios presenten.

También advirtió que despachar gasolina o diesel en cantidades menores a las convenidas es un delito federal que se sanciona hasta con 10 años de prisión, según el artículo 253 fracción III del Código Penal Federal.

Las denuncias pueden realizarse ante la Profeco o la Procuraduría General de la República (PGR).

Entrevistado en sus oficina, Nevárez Cervera dijo que las verificaciones las hace personal de la Procuraduría que viene con ese propósito desde las oficinas centrales en Ciudad de México, y las quejas al respecto son atendidas por el área de combustibles en las mismas oficinas centrales.

Preguntado sobre cómo saber si en alguna gasolinera se despachan los litros completos, explicó que lo primero es conocer el automóvil, leer los manuales donde se especifica la capacidad del tanque, qué gasolina debe llevar y qué se debe o no se debe de hacer.

También recomendó verificar que los precios del combustible estén a la vista y que las bombas despachadoras cuenten con hologramas y que marquen cero antes de iniciar la carga.

Nevárez Cervera detalló que la Profeco en Yucatán tiene un registro de 237 gasolineras, las cuales son verificadas de manera aleatoria durante todo el año por medio de programas especiales, como el que se inició el 15 de diciembre, o con base en denuncias ciudadanas.

De acuerdo con datos del Programa Nacional de Verificación de Combustibles, el año pasado fueron inmovilizadas en Yucatán 168 bombas despachadoras por diversas causales, entre ellas por errores de repetibilidad, faltas del documento de legalidad, calidad del combustible, exceder el margen de error en el despacho del mismo o fallas en la batería que mantiene encendida la pantalla de despacho cuando se va la energía eléctrica.

A estas anomalías se añade que los componentes hidráulicos no cumplan las especificaciones autorizadas, que el holograma esté roto, mutilado o no esté en la bomba; contar con un sello de fuera de servicio cuando la bomba no funcione, que el precio que se muestra sea diferente al oficial o cuando hay una fuga o goteo constante de combustible.

El Día de Reyes

Por otra parte, el titular de la Profeco comentó que se acerca el Día de Reyes y, aunque en Yucatán no está tan arraigada la costumbre de regalar juguetes para esta fecha, sí se ha consolidado la tradición de las roscas de reyes, motivo por el cual la Profeco ya puso en marcha su programa de verificación.

Panificadoras, jugueterías, dulcerías, estacionamientos, tiendas de autoservicio y departamentales están ya en la mira de los verificadores federales, quienes vigilan que los precios sean respetados.

Entre los consejos para este Día de Reyes están planear con la mayor anticipación posible las compras de juguetes; tener presente cuánto dinero se planea gastar por este concepto; si para hacer las compras se opta por meses sin intereses con alguna opción de crédito, recordar que deben darte a conocer el CAT (Costo Anual Total), a fin de conocer con exactitud lo que se pagará.

Otro detalle es conocer, comparar y después consumir, pues eso permite hacer las adquisiciones en las mejores condiciones posibles, finalizó el funcionario.

