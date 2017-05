Vila da falsa respuesta a locatarios del Centro Comercial Popular.

Les dan locales en el segundo piso del San Benito, comerciantes prefieren volver a las calles.

Mérida, Yuc.- De los vendedores desalojados del Centro Comercial Popular solo 16 obtuvieron un puesto en el mercado San Benito, pesé a ello han preferido regresar a las calles o buscar otro empleo para poder llevar el sustento a sus hogares, pues los locales están en áreas completamente abandonadas ubicadas en el segundo piso del mencionado Centro de Abasto.

Blanca Cuevas, una de las afectadas aseguró estar cansada de las mentiras del ayuntamiento pues prometieron ayudarles pero solo los engañaron, pues los puestos están ubicados en la segunda planta del Mercado San Benito un área que jamás ha sido funcional.

“Llegaron con policías a desalojarnos de la Casona, no nos dejaron sacar nuestra mercancía, nos maltrataron y luego aseguraron que resolverían nuestros problemas, nos pintaron todo muy bonito y vea, aquí nadie sube no vendemos ni un peso, pero eso al alcalde y a su gente no les importa porque salió ya en los periódicos a decir que todo está bien, que estamos contentos, eso no es cierto además él nunca nos dio la cara” señaló doña Blanca.

La Fracción Edilicia del PRI corroboró esta situación durante una visita encabezada por el regidor Alfonso Seguí Isaac, integrante de la Comisión de Mercados, durante el cual caminaron los pasillos del segundo piso que luce abandonado, con apenas dos o tres puestos abiertos, locales llenos de polvo y sin las medidas básicas de Protección Civil pues carecen de extintores.

“Es una pena que Vila Dosal juegue con la economía familiar, pues de una forma arbitraría los saco del fallido Centro Comercial Popular y los traslado a una zona peor pues nadie se asoma por ahí;!seguimos viendo que toma la salida más fácil y simula dar una solución cuando en realidad el problema sigue creciendo” señaló Seguí Isaac.

El Edil manifestó que no es la primera vez que Vila y su administración timan a los comerciantes, pues al inicio de la administración les prometieron publicidad para atraer personas a este lugar, pero eso jamás llego y mucho menos fue personalmente a escuchar sus necesidades.

“Afirma que es solo un oportunismo el criticar las malas decisiones que se toman, pero no es así, estamos señalando lo que a todas luces está haciendo mal y por ello exhortamos al alcalde a que dé la cara y él mismo atienda a estos vendedores, que los escuche y les dé una solución de fondo” finalizó.