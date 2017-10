Alerta Díez que podrían dar a OHL nuevo contrato, ahora en el nuevo aeropuerto

La intención, afirmó, es “rescatar a esta empresa”, a través del “pago de favores poselectorales”.

“Después de la elección de Estado en el Estado de México… parece que el PRI, el gobierno federal, en particular el secretario Gerardo Ruiz Esparza vuelven a esta idea de que pueden hacer todo lo que quieran con la infraestructura pública del país. Hay una intención clara de favorecer a una empresa… desde hacer unos meses, ha sido muy clara la intención del secretario de adjudicarle a OHL algunos contratos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México… el último tiene que ver con el centro multimodal de transporte terrestre, en el cual nuevamente vuelve a participar OHL, esto es muy precoupante porque me parece que la sociedad no debe permitir que esto quede en el olvido… en España se está investigando a esta empresa por un presunto soborno que venía de México… hay una serie de elementos que nos permiten por lo menos decir que esta empresa no puede participar en licitaciones públicas del gobierno federal ni de los gobiernos estatales“, consideró el abogado Paulo Díez.

En la licitación participan OHL, Operadora Cicsa, Omega Construcciones, Prodemex, Mota-Engil, Jaguar Ingenieros.

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México pospuso el fallo de dicha licitación para la construcción del centro multimodal de transporte; se realizará el viernes 3 de noviembre a las 12 horas, aunque previamente estaba programado a las 18 horas de este martes 31 de octubre.

Al respecto, Díez consideró que el viernes es un “buen día para las malas noticias”.

“No hace ningún sentido que se posponga esto… lo que ocurre es que quieren disfrazar esto para adjudicarlo en favor de una empresa, que hoy sabemos se va de México, no le queda absolutamente nada, es una empresa que ya no tiene nada de valor”, consideró.

La intención, alertó, es “rescatar a esta empresa, en pago de favores poselectorales, con recursos públicos, cuando está inmersa en una serie de investigaciones en todo el mundo, relacionadas con corrupción, y corrupción que viene directamente de México”.

