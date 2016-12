AN, ‘listo’ para sacar al PRI en Edomex, con o sin coalición

Fernando Rodríguez Doval, vocero del CEN del PAN, dijo estar preparado para la contienda en Edomex en 2017. El PAN seguirá insistiendo en alianza con otros partidos, excepto con Morena. El blanquiazul, por método ordinario, elegirá a su candidato en la entidad.

CUIDAD DE MÉXICO.- No nos preocupa ir solos en el Estado de México. El pasado 5 de junio el Partido Acción Nacional (PAN) venció en varios estados sin alianza con otros partidos, y si en enero no se concreta ningún acuerdo, nosotros estamos listos para vencer al PRI, aseveró Fernando Rodríguez Doval, vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

En entrevista con El Financiero, el panista confirmó que hasta el momento no hay nada definido con el PRD u otras fuerzas políticas, sin embargo, afirmó, “seguirán las pláticas como parte de un proceso, pero en realidad nosotros estamos listos para cualquiera que sea el escenario”.

Apuntó que en caso de que venza el plazo legal, a fines de enero, sin llegar a una definición de coalición, el blanquiazul va por los indecisos y aquellos que no están en ningún partido político.

“Nosotros siempre, en cualquier elección, buscamos el apoyo de aquel ciudadano que no está incorporado a ningún partido político y hemos buscado siempre sumar a grupos de la sociedad civil, y eso lo vamos a hacer independientemente de que pueda concretarse una alianza o no”, dijo.

Rodríguez Doval señaló que incluso el Consejo estatal blanquiazul ya aprobó que sea el método ordinario el que se utilice para la designación del candidato de Acción Nacional, es decir, que los militantes del partido elijan al abanderado, y sólo ante la eventualidad de una alianza el método sería la designación.

Respecto a la posibilidad de impulsar la candidatura de Josefina Vázquez Mota, señaló que hasta este momento la excandidata a la Presidencia de la República no ha tomado una decisión, sin embargo, “nosotros respetaremos las decisiones que ella tome y siempre sabiendo que es uno de los activos más importantes con los que cuenta el partido”.

El también secretario de Comunicación Social del CEN, apuntó que no obstante todo esto, Acción Nacional seguirá insistiendo en que se pueda dar una alianza opositora en la entidad en la que confluyan todas las fuerzas políticas, con excepción de Morena, a fin de que se pueda dar un cambio político en el Estado de México.

Aseveró que por ello, el PAN continuará con los diálogos y los acercamientos tanto con el PRD como con otros partidos. “El plazo legal vence hasta finales de enero y hasta en tanto no hay nada definido”, dijo.

En el mismo sentido se pronunció Juan Pablo Adame, también integrante del CEN panista, pues aseguró que aunque hay posturas distintas respecto a si se va en alianza o no, los acercamientos se están dando y se espera que en enero se concrete una coalición que permita llevar la alternancia al Estado de México.

No obstante, dijo que “el PAN no está comiendo ansias ni tampoco se están apresurando los tiempos”, pues se esperará el tiempo que sea necesario para construir un bloque opositor lo suficientemente sólido para responder al sentir de los mexiquenses, quienes ya no quieren al Revolucionario Institucional en el gobierno.

De acuerdo con el calendario electoral para la elección de gobernador en la entidad, que tendrá lugar el próximo 4 de junio, los gobiernos de coalición podrán concretarse hasta el 23 de enero de 2017.

A partir de esa fecha y hasta el 3 de marzo se desarrollará el periodo de precampañas que comprende un máximo de 40 días, lapso en que los partidos políticos o coaliciones elegirán a su candidato.

Posteriormente, se tiene previsto el comienzo de la campaña electoral, que será del 3 de abril al 31 de mayo del 2017. En total serán 60 días de proselitismo, que iniciará una vez que el organismo electoral apruebe el registro de candidatos para concluir tres días antes de la jornada electoral.

Fuente: El Financiero