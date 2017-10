Andanada priísta en San Lázaro contra Nieto Castillo

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, y el coordinador del PRI en San Lázaro, César Camacho Quiroz, insistieron en que Santiago Nieto Castillo es probable responsable de delitos contra la administración pública, al revelar información protegida de investigaciones en curso por parte de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Ramírez Marín consideró inviable el retorno de Santiago Nieto a la Fepade, pues ‘‘yo creo que la ha perdido definitivamente. En estos momentos la conclusión más sensata es que Santiago Nieto no puede seguir siendo el fiscal. Bastaría que una sola de las fuerzas políticas tuviera razones fundadas y comprobadas para desconfiar de él, como para que ya no siguiera siendo el fiscal; una sola de las fuerzas políticas que pudiera comprobarlo.

‘‘Hay muchos casos donde tuits de Santiago Nieto, frases suyas, declaraciones, pusieron en peligro la seriedad y la responsabilidad del trabajo que hace la fiscalía. Por el número de consignaciones que ha cumplimentado, vemos que además ha sido un trabajo pobrísimo, eso sí, rico en declaraciones, en especulaciones, pero ¿y los resultados?’’

Para su correligionario César Camacho, ‘‘la Fepade es una institución fundamental, es un pilar de la credibilidad de los comicios de 2018, por eso creemos que alguien que está, ya no bajo el signo de la sospecha y la duda, sino de la certeza de que las cosas no han estado bien hechas, creemos que no tiene condiciones para desempeñarse.

‘‘Nosotros creemos que la decisión está fundada y motivada; fundada no en el código de ética, en la ley, porque el código de ética recoge los preceptos de la ley; el código de ética no es obligatorio desde el punto de vista jurídico, pero la ley sí.

‘‘En consecuencia, aquí hay un evidente desacato, incumplimiento de los principios de presunción de inocencia y del debido proceso que flagrantemente violó Santiago Nieto, por eso se hizo acreedor a una sanción’’, sostuvo el legislador.

Fuente: La Jornada